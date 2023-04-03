Güpegündüz sokak ortasında cinayet! Kadın, öldürdüğü adamın başından ayrılmadı - Son Dakika
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Güpegündüz sokak ortasında cinayet! Kadın, öldürdüğü adamın başından ayrılmadı

03.04.2023 17:14

Şanlıurfa'da bir kadın, güpegündüz sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kayınbiraderini tabancayla vurdu. Talihsiz adam hayatını kaybederken, saldırgan kadının yerdeki adamın başında polisi beklediği görüldü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşanan olayda eşi cezaevinde olan Hülya B. isimli kadın, kayınbiraderi Ferdi Balıkan (42) isimli şahsı vurdu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VURUP BAŞINDA BEKLEDİ

Kayınbiraderini silahla vuran kadın, başında polisin gelmesini bekledi. Yerdeki şahıs ve telefonla arayanlara konuşan kadın, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alarak emniyete götürdü. Kadının kayınbiraderini neden öldürdüğü henüz belirlenmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İşte olay yerinden kareler;

Sokak ortasında kan donduran olay! Kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi
Sokak ortasında kan donduran olay! Kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi
Sokak ortasında kan donduran olay! Kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Semih Yetkin: vardır bir sebebi kadın durduk yere niye vursun sebebini öğrenip yorumlarız Cevap Yaz 32 6 Yayından Kaldır
500
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güpegündüz sokak ortasında cinayet! Kadın, öldürdüğü adamın başından ayrılmadı - Son Dakika


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