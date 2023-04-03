Güpegündüz sokak ortasında cinayet! Kadın, öldürdüğü adamın başından ayrılmadı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşanan olayda eşi cezaevinde olan Hülya B. isimli kadın, kayınbiraderi Ferdi Balıkan (42) isimli şahsı vurdu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VURUP BAŞINDA BEKLEDİ

Kayınbiraderini silahla vuran kadın, başında polisin gelmesini bekledi. Yerdeki şahıs ve telefonla arayanlara konuşan kadın, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alarak emniyete götürdü. Kadının kayınbiraderini neden öldürdüğü henüz belirlenmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İşte olay yerinden kareler;