Öldürdüğü kişinin cesedini baraj gölüne attığı iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl hapis - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde, öldürdüğü kişinin cesedini parçalara bölerek iki baraj göletine attığı iddiasıyla tutuklanan sanığa, "haksız tahrik indirimi" uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet T, öldürülen Özcan Eren'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savunmaların ardından savcının esas hakkında verdiği mütalaada "Planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürme ve kişinin hatırasına hakaret suçlarından" cezalandırılması istenen Mehmet T'ye "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Ayrıca maktul Eren'in sanık Mehmet T'ye küfür ettiğini tespit eden mahkeme heyeti,"haksız tahrik indirimi" uygulanarak sanığa verilen hapis cezasının 18 yıla indirilmesine karar verdi.

"İstinaf ve temyiz yolları tükeninceye kadar davanın takipçisi olacağız"

Eren ailesinin avukatı İbrahim Utku Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme heyetinin aldığı kararın gerekçesini henüz bilmediklerini ve taraflarına tebliğ edilmesini beklediklerini belirtti.

Yeniden hüküm için tüm yargı yollarını kullanacaklarını ifade eden Saka şunları kaydetti:

"Acısının tarifi mümkün olmayan Eren ailesi, mahkeme heyetine isyan etti ve yürekleri sızladı, kararın hukuka ve yasaya aykırı olduğunu bildiğimiz için üst derece mahkemesince bozulup yeniden hüküm kurulması gerektiğini düşünüyoruz.

İstinaf ve temyiz yolları tükeninceye kadar davanın takipçisi olacağız. Bu kararın üst derece mahkeme incelemelerinde bozulacağına inanıyoruz. Kanun yolları tükeninceye ve karar kesinleşinceye kadar sanık tutuklu yargılanmaya devam edecektir."

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında geçen yıl 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili ilçede veterinerlik yapan Mehmet T. (44) tutuklanmıştı.

Sevişler Baraj Göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar, Aydıncık Barajı Göleti'nde de insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında tekerlekli valiz bulunmuştu.

DNA incelemesi sonrası cesedin 7 Şubat'tan beri kayıp olan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tespit edilmişti.