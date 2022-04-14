Öldürdüğü kişinin üzerine "Sapıktı" notu yazdı! Cinayet zanlısı: O olayı unutmadım - Son Dakika
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Öldürdüğü kişinin üzerine "Sapıktı" notu yazdı! Cinayet zanlısı: O olayı unutmadım

14.04.2022 19:47

Tekirdağ'da 31 yaşındaki bir şahıs, 56 yaşındaki Aydın Akar'ı 20'den fazla kez bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü ve cansız bedeninin üzerine "Sapıktı, Allah taksiratını affetsin" notu bıraktı. Yakalanan şahıs, geçmişte bir pastanede Akar'ın yanında çalıştığını ve tacize uğradığını ifade etti.

Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Akar'dan haber alamayan yakınları, önceki gece yarısı evine gitti. Yakınları, Akar'ı yerde yüzüstü kanlar içinde yatarken bulunca jandarmaya bildirdi.

"SAPIKTI, ALLAH TAKSİRATINI AFFETSİN" NOTU BULUNDU

Eve giden ekipler, Akar'ın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi. Akar'ın cesedinin üzerinde, 'Sapıktı, Allah taksiratını affetsin' yazılı not bulundu.

Son dakika! Tacizle suçlayıp öldürdü; '' notu bıraktı

20'DEN FAZLA KEZ BIÇAKLANIP BOĞAZI KESİLDİ

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırılan Akar'ın cesedinde 20'den fazla bıçak darbesi olduğu ve boğazının kesildiği belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

CİNAYET SÜPHELİSİ YAKALANDI

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleriyle Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), cinayet şüphelisinin İstanbul'da yaşayan A.D. olduğu belirlendi. Jandarma, İstanbul'da düzenlediği operasyonla A.D.'yi, kaldığı otelde cinayette kullandığı bıçakla yakaladı.

Son dakika! Tacizle suçlayıp öldürdü; '' notu bıraktı

"O OLAYI UNUTMADIM" DİYEREK TACİZ ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Tekirdağ'a getirilen ve 'uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret' suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen A.D., ifadesinde, 2015-2016 yılları arasında Akar'ın İstanbul Zeytinburnu'nda işlettiği bir pastanede yanında çalıştığını söyledi.

Pastanede çalışırken Akar'ın kendisini taciz ettiğini öne süren A.D., "O olayı unutmadım. Akar'ın izini kaybetmiştim, yaptığım araştırmada Tekirdağ'a geldiğini öğrendim. Konuşmak için evine geldim ve konuştuk. Daha sonra da bıçaklayarak öldürdüm" dediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

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Aydın Akar, Tekirdağ, Cinayet, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürdüğü kişinin üzerine 'Sapıktı' notu yazdı! Cinayet zanlısı: O olayı unutmadım - Son Dakika


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