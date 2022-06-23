Eşi ve kızını av tüfeğiyle vuran Seyfullah Uslu, ikindi vakti ilçeye bağlı Çomranlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Otopsilerinin ardından aynı ilçeye bağlı Kışla köyüne getirilen anne Yasemin Öztürk ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ün ailesinin yaşadığı evin önünde dua edildi. Yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve kızı, akşam vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında, yan yana defnedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Öldürdüğü kızının babası olduğunu televizyonda öğrenmiş (2) - Son Dakika

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