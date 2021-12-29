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Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi - Son Dakika

Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi

29.12.2021 11:15
Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi

BURSA'da, bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Nizamettin Güngörmüş'ü (55) tüfekle vurarak öldüren Tunay Tuncel'in (55) yargılanmasına başlandı.

BURSA'da, bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Nizamettin Güngörmüş'ü (55) tüfekle vurarak öldüren Tunay Tuncel'in (55) yargılanmasına başlandı. Savunmasında, öldürdüğü komşusunun ailesinden özür dileyen Tuncel, "Kendisini, evimin bahçesinde esrar yetiştirmek istediği için istemeyerek öldürdüm" dedi.

Olay, haziran ayında Gemlik ilçesi Kumla Kanal boyu mevkisinde meydana geldi. Tuncay Tuncel, evlerinin arasında bulunan bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı çiftçilik yapan Nizamettin Güngörmüş'ü tüfekle vurarak öldürdü. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tuna Tuncel'in, kaçmaya çalışan Güngörmüş'e ateş ettiği, yere düştükten sonra da tüfeğin namlusuyla başına vurduğu görüldü.

Olay sonrası tutuklanan Tuncay Tuncel hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tuncel, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tuncay Tuncel, cezaevinden, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları ile öldürülen Nizamettin Güngörmüş'ün annesi Nurten Güngörmüş ve kardeşi Halide Aydın salonda hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan Tuncel, öldürdüğü Nizamettin Güngörmüş'ün ailesinden özür dileyip, "Maktul bahçemde, esrar yetiştirmek istedi. Bu sebeple aramızda kavga çıktı. Beni öldürmeye çalıştı. Ben de silahımı korkutmak için yere doğru ateş ettim ve öldü. Öldürme ve yaralama niyetiyle hareket etmedim. Çok üzgünüm, pişmanım" dedi.Duruşmada ifade veren Nurten Güngörmüş, sanığın aralarında hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen tüfekle evlerinin bahçesine ateş ederek oğlunu öldürdüğünü belirterek, "Hakim Bey, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.


Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi
Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi
Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi
Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi
Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi
Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi
Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi
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Haziran, Esrar, Bursa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi - Son Dakika


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