Öldürdüğü oğlunun cenazesine katılmak istedi

Mustafa Taner'in oğlunun cenazesine katılmak istediği, ancak güvenlik gerekçesiyle cezaevi yönetimince izin verilmediği belirtildi.

Yoğun bakım ünitesinden tedavisi süren Behçet Taner, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Behçet Taner'in cenazesi bugün Çeltek Mahallesi'nde Selman-ı Farisi Cami'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Olay, perşembe gecesi Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. Behçet Taner eve alkollü gelen babası Mustafa Taner'e tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Taner, oğlunu kalbinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Behçet Taner, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı. Gözaltına alınan baba Mustafa Taner ise 2.52 promil alkollü çıktı. Polisteki ifadesinde, "Oğlumla alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım" diyen Mustafa Taner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARAMAN'da eve alkollü gelen babası Mustafa Taner (53) tarafından kalbinden bıçaklanan, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Behçet Taner (23), toprağa verildi. Olayın ardından tutuklanan Mustafa Taner'in oğlunun cenazesine katılmak istediği, ancak güvenlik gerekçesiyle cezaevi yönetiminin izin vermediği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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