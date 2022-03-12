Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı evde yakalandı - Son Dakika
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Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı evde yakalandı

12.03.2022 14:51
Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı evde yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde teyzesi Adviye Özgür'ü (73) bıçaklayarak öldüren, Azerbaycan uyruklu eşi Aynur H.'yi de yaralayan Ferdi Çalışır (40), teyzesinin çantasından çaldığı paralarla kiraladığı evde polis baskınıyla yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde teyzesi Adviye Özgür'ü (73) bıçaklayarak öldüren, Azerbaycan uyruklu eşi Aynur H.'yi de yaralayan Ferdi Çalışır (40), teyzesinin çantasından çaldığı paralarla kiraladığı evde polis baskınıyla yakalandı. Tutuklanan Çalışır, ifadesinde "Olaydan sonra kaçmak isteseydim kaçardım ancak kaçmadım" dedi.

Almanya'da yaşayan Adviye Özgür, iddiaya göre, fabrikada çalışan yeğeni Ferdi Çalışır'a yatırım yapması için para gönderdi. Özgür, geçen hafta yatırımı yerinde görmek üzere Çorlu'ya, yeğeninin Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'taki evine geldi. Özgür gönderdiği paralar ile yapılan yatırımı sorunca Çalışır, paraların bittiğini ve yatırım yapmadığını söyledi ve ikili arasında kavga çıktı. Çalışır, teyzesini 15 bıçak darbesiyle öldürüp, aynı bıçakla kendisini engellemeye çalışan eşi Azerbaycanlı Aynur H.'yi de yaraladı. Teyzesinin çantasından yüklü miktarda altın ve para çalıp kaçan Çalışır, akrabalarını da arayarak olay yerine ambulans göndermelerini istedi.

7 SOKAK UZAKLIKTA EŞYALI EV TUTMUŞFerdi Çalışır'ın, çalıntı paralarla olayın meydana geldiği evin 7 sokak ilerisinde, emlakçıdan 2 bin 500 liraya eşyalı ev tuttuğu belirlendi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de 300 güvenlik kamerasındaki 2 bin saatlik görüntüyü inceleyince Çalışır'ı saklandığı evi tespit ederek, düzenlediği operasyonla yakaladı.'KAÇMAK İSTESEM KAÇARDIM'Fabrika işçisi Ferdi Çalışır'ın, gözaltındaki ifadesinde, "Olaydan sonra kaçmak isteseydim kaçardım ancak kaçmadım. Teyzem, bana yatırım yapmam için para gönderdi ancak yatırım yapmadım. Olay günü bana yatırımları sordu. Ben de 'Yok' deyince tartışma çıktı ve bu olay meydana geldi. Olaydan sonra ev tuttum, orada kaldım sonra da yakalandım" dediği öğrenildi.

Ferdi Çalışır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı evde yakalandı
Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı evde yakalandı
Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı evde yakalandı
Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı evde yakalandı
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ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI Son Dakika | TARTIŞTIĞI TEYZESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ DE YARALADI Son Dakika | TARTIŞTIĞI TEYZESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ DE YARALADI

Azerbaycan, Yatırım, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı evde yakalandı - Son Dakika


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