ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI - Son Dakika
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ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI

12.03.2022 14:09

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde teyzesi Adviye Özgür'ü(73), bıçaklayarak öldüren ve Azerbaycan uyruklu eşi Aynur H.'yi de aynı bıçakla yaralayan Ferdi Çalışır, olaydan sonra teyzesinin çantasından çaldığı paralarla kiraladığı evde polisin yaptığı baskınla yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde teyzesi Adviye Özgür'ü(73), bıçaklayarak öldüren ve Azerbaycan uyruklu eşi Aynur H.'yi de aynı bıçakla yaralayan Ferdi Çalışır, olaydan sonra teyzesinin çantasından çaldığı paralarla kiraladığı evde polisin yaptığı baskınla yakalandı.

Almanya'da yaşayan Adviye Özgür, iddiaya göre, bir fabrikada çalışan yeğeni Ferdi Çalışır'a yatırım yapması için para gönderdi. Özgür, geçen hafta yatırımları yerinde görmek üzere Çorlu'ya Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak üzerindeki evine geldi. Yeğenine gönderdiği paralar ile alınan yatırımları üzerine istemesiyle çıkan kavgada Çalışır, paraların bittiğini ve yatırım yapmadığını söylemesiyle kavga çıktı. Çalışır, kavgada teyzesini 15 bıçak darbesiyle öldüren ve aynı bıçakla eşi Azerbaycan uyruklu eşi Aynur H.'yi de bıçakladı. Evden teyzesinin çantasından yüklü miktarda altın ve paraları alıp kaçan zanlı Ferdi Çalışır, akrabalarını arayarak olay yerine ambulans göndermeleri istedi.

'ÖLDÜRDÜ, ÇANTADAN ÇALDIĞI PARALAR İLE EŞYALI EV TUTTU'

Olaydan sonra kaçan Çalışır,, teyzesinin çantasından aldığı altın ve paralar ile olayın meydana geldiği evin 7 sokak ilerisinde emlakçıdan 2 bin 500 liraya eşyalı ev tuttu. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 300 güvenlik kamerasındaki 2 bin saat görüntü inceledi. Polis, Çalışır'ı saklandığı eve tespit ederek, düzenlediği operasyonla yakaladı.

'KAÇMAK İSTESEYDİM KAÇARDIM'

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ferdi Çalışır, ifadesinde, 'Ben olaydan sonra kaçmak isteseydim kaçardım. Ancak kaçmadım. Teyzem bana yatırım yapmam için para gönderdi. Ancak yatırım yapmadım. Olay günü bana yatırımları sordu. Ben de yok deyince tartışma çıktı ve bu olay meydana geldi. Olaydan sonra ev tuttum, orada kaldım sonrada yakalandım' dediği öğrenildi.

Çalışır, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI
ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI
ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI

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Azerbaycan, Hisarcık, Yatırım, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖLDÜRDÜĞÜ TEYZESİNDEN ÇALDIĞI PARAYLA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI - Son Dakika
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