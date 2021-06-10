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Öldürdüğü yakın arkadaşının ailesinden helallik istedi - Son Dakika

Öldürdüğü yakın arkadaşının ailesinden helallik istedi

10.06.2021 15:32
Öldürdüğü yakın arkadaşının ailesinden helallik istedi, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde husumetlisi olduğu kişinin yazıhanesine giden ve yere ateş ederek arkadaşının ölümüne sebebiyet veren şahıs, olayın kaza olduğunu iddia ederek, "Benim Ramazan'a da, evlatlarına da ciğerim yanıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde husumetlisi olduğu kişinin yazıhanesine giden ve yere ateş ederek arkadaşının ölümüne sebebiyet veren şahıs, olayın kaza olduğunu iddia ederek, "Benim Ramazan'a da, evlatlarına da ciğerim yanıyor. Eşi ve çocuklarının haklarını helal etmesini istiyorum" dedi.

Olay, 17 Mart Çarşamba günü Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençosman Y. konuşmak için husumetlisi olduğu Hasan E.'nin yazıhanesine gitti. Çıkan tartışma sonucu havaya ve yere ateş eden Gençosman Y.'nin silahından çıkan mermiler, o sırada yazıhanede bulunan yakın arkadaşı Ramazan Ece'ye isabet etti. Ramazan Ece ağır yaralanırken, Gençosman Y. olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ece hayatını kaybederken, polis ekiplerinin çalışması sonucu Gençosman Y. yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"Ben silah çıkaracağını düşündüğüm için klimaya tek sefer ateş ettim"

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan Gençosman Y.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar, öldürülen Ramazan Ece'nin ailesi ve sanık Gençosman Y. katıldı. Duruşmada savunma yapan Gençosman Y., "Birkaç iş yeri almak istediğimde Erdoğan T. ve Hasan E. benden önce davranarak bu yerleri aldılar. Ayrıca benim hakkımda ileri geri bazı sözler söylediklerini duydum. Bunun üzerine kendileri ile konuşmak için bunlara ait birlikte işlettikleri iş yerine gitmeye karar verdim. Hasan'ın belalı olduğunu bildiğim için üzerime ruhsatsız tabancamı da aldım. Gittiğim iş yeri kalabalıktı. Ben iş yerinden Hasan'ı dışarı çağırdım. Gelmek için hareketlendi, yanındakiler bırakmadı. Hasan'ın yanında bulunan Erkan Y. ve Murat A., 'Bizim yanımızdan adam mı alıyorsun' diye söylendiler. Bunlar benim üzerime de yürüdüler. Bunlar böyle davranınca ben de kendimi korumak amacıyla yere bir el ateş ettim. Oturdular, sustular. Ben yazıhanenin içinde girişte ateş ettim. Bu ateş etmem kimseye zarar vermedi. Hasan kalkacaktı, montunu alacaktı. Erdoğan T. ayağa kalktı. Yazıhanede seninle de konuşalım diye söylendim. Hasan o sırada elini çekmeceye attı. Ben silah çıkaracağını düşündüğüm için klimaya tek sefer ateş ettim. Klimanın köşesine değdi. Hasan başka bir kapı daha var. Oraya girmek için hamle yaptı ve oraya girdi. Bu arada arkamdan biri beni çekti. Onun kim olduğunu görmedim" dedi.

"Eşi ve çocuklarının haklarını helal etmesini istiyorum"

Erdoğan T.'nin kendisinin yakasından ve bileğinden tuttuğunu söyleyen Gençosman Y., "Murat da boynuma sarıldı. Beni dışarıya çıkarmaya, elimden silahı almaya çalıştılar. Bu arada boğuştuk, arkada bir kişi daha vardı ancak kim olduğunu bilmiyorum. Bu karmaşa sırasında elimdeki silah bir el daha patladı, yazıhanede 3-4 kişi daha vardı. Ben Ramazan Ece'yi yazıhanede hiç görmedim. Kendisi benim abim, dostumdur. Her gün kendisiyle görüşürdüm. Benim zarar görmemi istemediği için gelip beni tutan kişilerden biri de o olabilir. Yazıhanenin neresindeydi görmedim. Silah üçüncü kez patladıktan sonra şahıslar beni bıraktı. Yazıhanenin dışına çıktık, ayaküstü burada Hasan ve Erkan ile aramızda tartışma oldu. 'Az kalsın vuruluyordum' diye bir ses duydum ancak olayı görmedim. Maktulün vurulduğu anı da görmedim. Vurulan olsa olsa benimle tartışan insanlardandır diye düşündüm, oradan ayrılarak İstanbul yoluna gittim. Silah üzerimdeydi, 5 tane daha mermi vardı. Arkadaşımda kaldım, durumu ona anlattım. İkinci gün olayı internetten öğrendim, Ramazan'ın öldüğünü anladım. Benim kendisiyle bir alıp veremediğim yoktur, durumuna üzüldüm. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Benim Ramazan'a da, evlatlarıma da ciğerim yanıyor. Benim Ramazan ile alıp veremediğim yoktur, eşi ve çocuklarının haklarını helal etmesini istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatların süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Öldürdüğü yakın arkadaşının ailesinden helallik istedi
Öldürdüğü yakın arkadaşının ailesinden helallik istedi
Öldürdüğü yakın arkadaşının ailesinden helallik istedi

Kocaeli, Körfez, Helal, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürdüğü yakın arkadaşının ailesinden helallik istedi - Son Dakika


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