"Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı - Son Dakika

Serkan aktas:

Erkek ise gider karısını mutlu etmek icin essek gibi calısır. Eline en pahalı telefonu verir. Kadın aksama kadar sosyal sitelerde gezer. Kocasından daha zengin oldugunu düsundügü biriyle gizli ilişkiye yasamaya baslar. Sonra bakar ki adama zengin degil. Bu aradada hamile kalır. Nikahlı kocasına sevgilisinin çocugunu bir güzel baktirir. GERÇEK KESİT. sonrada kadina siddetten bahsedilir. bayanlar kızacak belki ama empati kurmaya davet ediyorum. Siz olsanız ne yaparsınız. En azindan erkekler kadinlara sevgilisinden olma çocuga baktirmiyor. Ne dersiniz