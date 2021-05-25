"Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı - Son Dakika

"Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı

25.05.2021 17:00

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras, tutuklu yargılandığı davada 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu, hırsızlık suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin son sözünü sorduğu Aras, Öztürk'ü kendisinin öldürdüğüne dair bir kanıtın olmadığını belirterek tahliyesini istese de bu ifadeleri kadını kurtaramadı.

Kars'ta yaşayan Zehra Aras, 2016'da sosyal medyadan tanıştığı işçi Emrah Öztürk ile 2019'da nişanlandı. Aras, şubat ayında Eskişehir'e gelip, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki kent ormanına gitti.

Ormanda nişanlısının boğazının keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı

8 YERİNDEN BIÇAKLADI

Burada çıkan tartışmada Aras, boğazını kestiği Öztürk'ü 8 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Nişanlısının cüzdanındaki 1600 TL'yi de alıp, kaçan Aras, otogarda yakalanarak, gözaltına alındı.

Ormanda nişanlısının boğazının keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Eskişehir Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aras, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' ve 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Aras'ın, kent ormanına nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Ormanda nişanlısının boğazının keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı

"BENİM ÖLDÜRDÜĞÜME DAİR DELİL YOK"

Tutuklu sanık Zehra Aras, bugün görülen karar duruşmasına, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Aras'a, son savunması soruldu. Aras, nişanlısı Emrah Öztürk'ü kendisinin öldürdüğüne dair delil olmadığını iddia ederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Zehra Aras'ı 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ormanda nişanlısının boğazının keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı
Öldürdüğüme dair bir kanıt yok dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı

Odunpazarı, Eskişehir, işçi, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Öldürdüğüme dair bir kanıt yok' dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • Serkan aktas: Erkek ise gider karısını mutlu etmek icin essek gibi calısır. Eline en pahalı telefonu verir. Kadın aksama kadar sosyal sitelerde gezer. Kocasından daha zengin oldugunu düsundügü biriyle gizli ilişkiye yasamaya baslar. Sonra bakar ki adama zengin degil. Bu aradada hamile kalır. Nikahlı kocasına sevgilisinin çocugunu bir güzel baktirir. GERÇEK KESİT. sonrada kadina siddetten bahsedilir. bayanlar kızacak belki ama empati kurmaya davet ediyorum. Siz olsanız ne yaparsınız. En azindan erkekler kadinlara sevgilisinden olma çocuga baktirmiyor. Ne dersiniz Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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