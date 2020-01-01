Öldürdükleri domuzları parçaladılar, derilerini yol kenarına bıraktılar - Son Dakika
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Öldürdükleri domuzları parçaladılar, derilerini yol kenarına bıraktılar

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde kimliği belirlenmeyen kişiler öldürdükleri domuzları parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktı.

Öldürdükleri domuzları parçaladılar, derilerini yol kenarına bıraktılar, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde kimliği belirlenmeyen kişiler öldürdükleri domuzları parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktı.


Araklı ilçesindeki Kaşıkçı mevkiinde kimliği belirlenemeyen kişiler, öldüklerini domuzları parçaladı. Eski bir taş ocağında 5 domuzu parçalayan şahıslar derilerini ise yol kenarına bıraktı. Yol kenarına bırakılan domuz derileri vatandaşlar tarafından fark edilirken, parçalanan domuz etlerinin bölgeden taşındığı tespit edildi. İlçede parçalara ayrılarak sadece derileri bırakılan domuzlar nedeniyle endişe yaşanırken, yöre sakinleri domuz etlerinin piyasaya sürülerek satılmasından endişe ediyor. - TRABZON

Trabzon, Araklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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