Son Dakika Haberleri: Öldürdükleri Kişiyi Halıya Sarıp Yakmışlar

Öldürdükleri Kişiyi Halıya Sarıp Yakmışlar

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde öldürdükleri kişiyi halıya sarıp ormanda yaktıklarını itiraf eden 6 kişi tutuklandı.

Öldürdükleri Kişiyi Halıya Sarıp Yakmışlar, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde öldürdükleri kişiyi halıya sarıp ormanda yaktıklarını itiraf eden 6 kişi tutuklandı.

Saray ilçesinde 12 yıldır kayıp olan ve "gaiplik" kararı verilen Hasan Baş'ın dosyası, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın talimatıyla zaman aşımına uğramadan yeniden açıldı.

Kurulan özel ekipler yaptıkları incelemede, cinayetin Hasan Baş'ın ikinci eşi Gülnazik Baş ve yakınları tarafından işlendiği ihtimali üzerinde durdu.

Gözaltına alınan Gülnazik Baş'ın sorgusu sonrası erkek arkadaşı Metin M, Murat K, Gülsüm S, Elif Y. ve Nuri Y de gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularında Hasan Baş'ı parası için öldürdüklerini ve öldürdükten sonra Silivri'de ormanlık alanda yaktıklarını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı, "kasten ve tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:38 Kaynak: AA

Hasan Baş, Tekirdağ, Saray, Güncel
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