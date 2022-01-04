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Öldürdükleri kişiyi kaldıkları barakanın yanına gömmüşler - Son Dakika

Öldürdükleri kişiyi kaldıkları barakanın yanına gömmüşler

04.01.2022 13:55
Öldürdükleri kişiyi kaldıkları barakanın yanına gömmüşler

Eskişehir'de yılbaşı gecesi işlenen cinayetin şüphelilerini yakalayan polis ekipleri, 6 aydır kayıp olarak aranan şahsın cesedine de aynı şüphelilerin üzerinden ulaştı.

Eskişehir'de yılbaşı gecesi işlenen cinayetin şüphelilerini yakalayan polis ekipleri, 6 aydır kayıp olarak aranan şahsın cesedine de aynı şüphelilerin üzerinden ulaştı. Ceset ağaçlık alanda toprağa gömülü vaziyette buldu.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesindeki evinden geçen ağustos ayında ayrılan 60 yaşındaki Mehmet Yerebakan kayıplara karıştı. Şahsın yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine kentte arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde çok sayıda arama kurtarma gönüllüleri katılmıştı.

31 Aralık gecesi saat 23.50 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arkasında bulunan boş arazide iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Göktuğ Tamer Kutlusak'ın (36) ölümüne ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Olay yerinde bırakılan bisikletten yola çıkan polis ekipleri, bölgedeki iş yeri ve diğer güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Olayın şüphelileri Görkem D. (23) ve Benan B.'yi (55) Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakalandı.

Yaşadıkları barakanın arkasına gömmüşler

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde, 6 aydır kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürdüklerini itiraf etti. Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınlarındaki TCDD'ye ait ağaçlık arazide yaptıkları barakada kalan 2 şüpheli, cesedi yakın bir alana gömdüklerini ifadelerinde belirtti. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, barakanın arkasında kepçe yardımıyla yaptıkları kazıda Mehmet Yerebakan'a ait cesedi toprağa gömülü vaziyette buldu.

Yerebakan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi. İlk belirlemelere göre Yerebakan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Emniyette işlemleri süren şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, kendilerinin yaptığı barakada kaldıkları ve madde bağımlısı oldukları öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Öldürdükleri kişiyi kaldıkları barakanın yanına gömmüşler
Öldürdükleri kişiyi kaldıkları barakanın yanına gömmüşler
Öldürdükleri kişiyi kaldıkları barakanın yanına gömmüşler
Öldürdükleri kişiyi kaldıkları barakanın yanına gömmüşler

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Mehmet Yerebakan, Eskişehir, Tepebaşı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürdükleri kişiyi kaldıkları barakanın yanına gömmüşler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öldürdükleri kişiyi kaldıkları barakanın yanına gömmüşler - Son Dakika
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