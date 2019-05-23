Öldürdükleri kişiyi kanala atmak isterken yakalandılar
8 saat önce
Öldürdükleri kişiyi kanala atmak isterken yakalandılar Antalya'da cinayetANTALYA - Antalya'da biri kadın iki kişi, bıçaklayarak öldürdükleri kişiyi kanala atmak üzereyken polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:00 Kaynak: İHA
Öldürdükleri kişiyi kanala atmak isterken yakalandılar Antalya
'da cinayet
ANTALYA - Antalya'da biri kadın iki kişi, bıçaklayarak öldürdükleri kişiyi kanala atmak üzereyken polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 04.30 sırasında Kepez
ilçesi Gazi Mahallesi 6597 Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Aşırı alkollü olduğu ileri sürülen A.G isimli kadın ve S.E, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştıkları Sadık C.'yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ikiliden S.E. cesedi yakınlarında bulunan bir kanala atmak için sürüklemeye başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis S.E'yi kanal başında yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheleri ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Canlı Yayına Bağlanan Gelin: Kayınpederim ve Kaynanam Birbirini Aldatıyor
Markette Bozuk Kaymak Kavgası Kameraya Yansıdı
Otagar'da Küçük Tuvaletini Yapan Müzisyen Meydan Dayağı Yedi!
Amerikalı Oyuncu Andrew Hall, Hayatını Kaybetti