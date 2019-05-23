Son Dakika Haberleri: Öldürdükleri kişiyi kanala atmak isterken yakalandılar

Öldürdükleri kişiyi kanala atmak isterken yakalandılar

8 saat önce

Öldürdükleri kişiyi kanala atmak isterken yakalandılar Antalya'da cinayetANTALYA - Antalya'da biri kadın iki kişi, bıçaklayarak öldürdükleri kişiyi kanala atmak üzereyken polis tarafından yakalandı.

Öldürdükleri kişiyi kanala atmak isterken yakalandılar
Antalya'da cinayet
ANTALYA - Antalya'da biri kadın iki kişi, bıçaklayarak öldürdükleri kişiyi kanala atmak üzereyken polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 04.30 sırasında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6597 Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Aşırı alkollü olduğu ileri sürülen A.G isimli kadın ve S.E, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştıkları Sadık C.'yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ikiliden S.E. cesedi yakınlarında bulunan bir kanala atmak için sürüklemeye başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis S.E'yi kanal başında yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheleri ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Öldürdükleri kişiyi kanala atmak isterken yakalandılar
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:00 Kaynak: İHA
Antalya, Polis, 3. Sayfa
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