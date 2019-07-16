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Öldüren baba oğul defnedildi

6 saat önce

Öldüren baba oğul defnedildiKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde baltayla saldırdıkları kişi tarafından silahla vurularak öldürülen baba ve oğul son yolculuklarına uğurlandı.

Öldüren baba oğul defnedildi
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde baltayla saldırdıkları kişi tarafından silahla vurularak öldürülen baba ve oğul son yolculuklarına uğurlandı.
Geçtiğimiz Pazar günü Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde baltayla saldırdıkları Hasan K. tarafından silahla öldürülen Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal için Safranbolu'da cenaze töreni düzenlendi. Baba oğul öğle namazına müteakip İzzet Mehmet Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Baba ve oğulun cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk ve vatandaşlar katıldı.
Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde meydana gelen olayda eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), köy meydanında Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal ile karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı. Aralarında husumet bulunan baba ve oğul tartışmaya başladıkları muhtar azası olan Hasan K.'ye baltayla saldırırken, saldırı sonrası kafasına darbe alan Hasan K., yanında bulunan silahla Recep ve Cüneyt Uysal'a kurşun yağdırmış, baba ve oğul vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Baba ve oğlunu öldüren Hasan K.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öldüren baba oğul defnedildi
Safranbolu, Karabük, Uysal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:49 Kaynak: İHA
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