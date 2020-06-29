Öldüren kürtaj soruşturmasında iddianame hazırlandı - Son Dakika

- Öldüren kürtaj soruşturmasında iddianame hazırlandı

Kürtajla alınan bebeğin babasının enişte Serkan Ç. olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Ruhsatı olmayan hastanede 6 haftalık hamile Filiz S.'ye kürtaj yapan ve genç kadının kalp krizi geçirip ölmesine neden olan 2'si doktor 4 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanıkların 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Bakırköy Florya'da ruhsatı olmayan özel bir sağlık kliniğinde Filiz S.'ye kürtaj yaparken kalp krizi geçirip ölmesine neden olan doktor ve yardım edenler hakkında iddianame hazırlandı.

Resmi kayıtlara girmeden gebeliğini sonlandırmak istemiş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ekim 2019'da Bakırköy'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olaydan birkaç gün önce maktul Filiz S. ile kız kardeşinin eşi sanık Serkan Ç.'nin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek sanık doktor Yelda Erbıyık ile görüştüğü ve gebeliği resmi kayıtlarda göstermeden sonlandırmak istediği aktarıldı. Resmi nikahlı eşinin olaydan haberi olmadığını da ifade eden maktul Filiz S.'nin 6 haftalık gebe olduğu iddianamede belirtildi.

Kürtajı resmi kayıtlara girmesin diye devlet hastanesinde yapmamışlar

İddianamede sanık doktor Yelda Erbıyık'ın devlet hastanesinde resmi kayıtlara girmeden bu işlemi yapamayacağını, dışarıda muayenesi olan arkadaşı Burçhan Aydıner'in iş yerinde bunu yapabileceğini söylediği belirtildi. Burçhan Aydıner'in de muayenehanesini kullanmayı kabul ettiği iddianamede açıklanarak, yanında çalışan Pınar Kolukısa'nın da anestezi konusunda kendilerine yardımcı olabileceğini söylediği aktarıldı.

1.800 TL karşılığında ruhsatsız hastanede merdivenaltı kürtaj

Randevu saatinde Serkan Ç. ile maktul Filiz S.'nin ruhsatsız ve tıbbi müdahaleye elverişli olmayan Burçhan Aydıner'e ait muayenehaneye gittikleri ve 1.800 TL kürtaj ücretini verdikleri iddianamede kaydedildi.

Kürtaj işleminden sonra maktulün solunumu durmuş

Maktule anestezi işleminin Pınar Kolukısa tarafından yapıldığı ve kürtaj işleminin de sanık doktor Yelda Erbıyık tarafından yapılmaya başlandığının belirtildiği iddianamede, kürtaj işlemi bittikten sonra maktül Filiz S.'nin uyanmasının beklendiği, ancak bir türlü uyanmadığı ve solunumunun durduğunun tespit edildiği açıklandı.

Maktul 2 hafta sonra hastanede hayatını kaybetmiş

Sanık doktor Yelda Erbıyık'ın diğer sanık doktor Burçhan Aydıner'e haber verdiği, hep birlikte müdahale ettikleri ve dosya kapsamında tanık olarak dinlenilen kardiyolog doktor Murat Şener'in de olay yerine çağrıldığı iddianamede ifade edildi. Maktulün hayata geri döndürüldüğü ancak 2 hafta sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddianamede aktarıldı.

"Yapılan işlemler tıp kurallarına uygun değil"

İddianamede yer verilen otopsi incelemesinde Filiz S.'nin ölüm sebebinin kürtaj işlemi sırasında yapılan anestezi sonrası gelişen komplikasyonlar olduğu ve doğum uzmanı Yelda Erbıyık ve Burçhan Aydıner tarafından yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığının tespitine yer verildi. Maktule anesteziyi veren Pınar Kolukısa'nın ise sağlık çalışanı ve anestezi uzmanı gibi davranarak maktulün ölümünde illiyet bağı olduğu açıklandı.

"Kürtajla alınan bebeğin babasının enişte olduğu ortaya çıktı"

Soruşturmada çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesinde Filiz S.'nin kürtajla alınan bebeğinin babasının enişte Serkan Ç. olduğu ortaya çıktı. Çimen'in maktulü tıp kurallarına uygun olmayan merdivenaltı denilebilecek muayenehaneye götürdüğü bu nedenle olayda illiyet bağının olduğu aktarıldı.

Sanıklar Burçhan Aydıner, Pınar Kolukısa, Serkan Ç. ve Yelda Erbıyık'ın 'taksirle ölüme neden olma' ve 'çocuk düşürtme' suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

(ÖFA-NSO-Y)