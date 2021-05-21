Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları - Son Dakika

Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları
21.05.2021 10:15
Marmaray'da 4 kişi tartıştıkları genci darp edip, durakta kapılarını açan trenden indirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Geçtiğimiz çarşamba akşam saatlerinde Marmaray'da korkutan bir kavga yaşandı. Küçükçekmece yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
DÖVDÜKLERİ GENCİ TRENDEN İNDİRDİLER
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 şüpheli darbettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi. Kavga anları durakta bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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