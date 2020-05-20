Öldüresiye kavgayı öylece izlediler - Son Dakika

Adıyaman'da iki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi.



Olay, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı önünde meydana geldi. İki grup arasında tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı amatör kamera görüntüledi. Birbirlerine öldüresiye vuran kişilerin kavgasını gören vatandaşlar ne polisi aradı, ne de kavgayı ayırdı. Görüntülerde iki kişinin birkaç kişiyle kavga ettiği görülürken, kavga karışan kişilerin elbiseleri parçalandı. Kavga eden kişilerden biri elbiseleri yırtık halde kanlar içinde kaçarak kurtulabildi. Dakikalar süren kavgadan sonra taraflar olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN