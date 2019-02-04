Öldürmek Üzerine Bir Oyun "KILLOLOGY"

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in üstlendiği, Gary Owen'in yazdığı, Hira Tekindor'un çevirdiği "Killology", Şubat ayında tiyatro severlerle buluşuyor.
İki Perde
Oyun tarihleri;
7-18-28 Şubat saat 20:30
7-17 Şubat saat 17:00
Mekan: Craft Kadıköy
Bilet Fiyatı: Tam : 75 TL/ Öğrenci: 55 TL
Oyun Hakkında;
''Aslında karanlık diye bir şey yok. Hepsi aydınlık. Her yerde yıldızlar var, her tarafta, gökyüzünün her bir noktasında. Neden karanlık görünüyorlar biliyor musun, çünkü yıldızlar çok uzaktalar, ışık da zamansızlıktan henüz bizi bulamadı. Ama bulacak.
Ve bir gün gökyüzü hep aydınlık olacak, baktığın her yer ışık olacak "
Killology Maisie, Davey, Alan ve Paul 'un hikayesi.
Baba ve oğul olmaya çalışanların hikayesi.
Veda ederken bile iz bırakmaya çalışan, bencil, sert, acımasız insanların hikayesi.
Bu oyun bize boyun kavisimizin ne işe yaradığını, hayatta sevginin önemini ve baba- oğul olmayı anlatıyor ve maalesef yıldızların ne kadar ulaşılmaz olduğunu!
Yazan: Gary Owen
Yöneten: İbrahim Çiçek
Çeviren: Hira Tekindor
Dekor-Işık: Kerem Çetinel
Graffiti: Doğukan Oraklı
Ses-Efekt-Müzik: Ömer Sarıgedik
Koreografi: Yağmur Su Alparslan
Hareket:Göksun Büyükkahraman
Fotoğraf: Şevval Balkan
Mekan Yönetimi: Cansın Şenel
Proje Ekibi: Şevval Çakır, Balım Kar, Burak Can Doğan
Oynayanlar: Güven Murat Akpınar, Ozan Dolunay, Serkan Altunorak