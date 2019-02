Öldürmek Üzerine Bir Oyun "KILLOLOGY"

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in üstlendiği, Gary Owen'in yazdığı, Hira Tekindor'un çevirdiği "Killology", Şubat ayında tiyatro severlerle buluşuyor.

İki Perde

Oyun tarihleri;

7-18-28 Şubat saat 20:30

7-17 Şubat saat 17:00

Mekan: Craft Kadıköy

Bilet Fiyatı: Tam : 75 TL/ Öğrenci: 55 TL

Oyun Hakkında;

''Aslında karanlık diye bir şey yok. Hepsi aydınlık. Her yerde yıldızlar var, her tarafta, gökyüzünün her bir noktasında. Neden karanlık görünüyorlar biliyor musun, çünkü yıldızlar çok uzaktalar, ışık da zamansızlıktan henüz bizi bulamadı. Ama bulacak.

Ve bir gün gökyüzü hep aydınlık olacak, baktığın her yer ışık olacak "

Killology Maisie, Davey, Alan ve Paul 'un hikayesi.

Baba ve oğul olmaya çalışanların hikayesi.

Veda ederken bile iz bırakmaya çalışan, bencil, sert, acımasız insanların hikayesi.

Bu oyun bize boyun kavisimizin ne işe yaradığını, hayatta sevginin önemini ve baba- oğul olmayı anlatıyor ve maalesef yıldızların ne kadar ulaşılmaz olduğunu!

Yazan: Gary Owen

Yöneten: İbrahim Çiçek

Çeviren: Hira Tekindor

Dekor-Işık: Kerem Çetinel

Graffiti: Doğukan Oraklı

Ses-Efekt-Müzik: Ömer Sarıgedik

Koreografi: Yağmur Su Alparslan

Hareket:Göksun Büyükkahraman

Fotoğraf: Şevval Balkan

Mekan Yönetimi: Cansın Şenel

Proje Ekibi: Şevval Çakır, Balım Kar, Burak Can Doğan

Oynayanlar: Güven Murat Akpınar, Ozan Dolunay, Serkan Altunorak