Öldürmekle suçlandığı kuzeni Zeynep'i arama çalışmalarına katılmış

Kırklareli'nde Kerem Solako'nun 11 yaşındaki kuzenini başına tuğla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Cinayet günü kaybolduğu düşünülerek yedi saat aranan küçük kızın bulunmasına yönelik çalışmalara cinayet zanlısı Solako'nun da katıldığı belirtildi.

Kuzeni Zeynep Esin'i (11) metruk binada başına tuğla vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan tutuklu sanık Kerem Solako (26) güvenlik gerekçesi ile 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Cinayet sanığı, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Zeynep ile buluşmadan önce ilaç içtiğini ve hiçbir şeyi hatırlamadığını iddia eden Solako, emniyette verdiği ifadesini kabul etmedi.

Suçsuz olduğu yönünde savunma yapan Solako, "Ben eşimi öldürecektim kafama koymuştum. Ama Zeynep'i hiç hatırlamıyorum." dedi.

"Bizimle birlikte Zeynep'i aradı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Zeynep Esin'in amcası Sezgin Esin, yeğeninin kaybolmasının ardından arama çalışması başlattıklarını söyledi.

Çalışmalar sırasında Zeynep'in Kerem Solako ile birlikte bakkala gittiğini öğrendiğini belirten Esin, şöyle konuştu:

"Kerem ile karşılaştım ve Zeynep'i sordum. Çok soğuk kanlıydı ve uyuşturucunun etkisinde değildi. Zeynep'in kayıp olduğunu söylediğimde onu da telaş sardı. Bizimle birlikte 1,5 saat Zeynep'i aradı. Bize hısım akraba olduğunu hissettirdi. O da bizimle arama çalışmasına katılınca ondan şüphelenmedik. Cinayeti işleyenin Kerem olduğunu öğrenince bizi sürekli farklı yönlere yönlendirdiğini o zaman anladım. Zeynep'in ölü olarak bulunduğu mevkiye yakın yerlere gitmememizi sağladı. Ceset bulunmadan önce de kayboldu."

Diğer tanıkların dinlenmesi sonrası mahkeme heyeti sanık Solako'nun tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Kırklareli'nde Zeynep Esin'in 28 Mart tarihinde eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusu yapmış, başvurunun ardından 7 saat süren arama çalışmalarında çocuğun evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk binada başına tuğla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olaya ilişkin kuzeni Kerem Solako gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.