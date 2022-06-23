Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.Ö isimli şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheliden 84 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen E.Ö., mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Öldürücü etkiye sahip uyuşturucuyu öğrencilere satacaktı ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika

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