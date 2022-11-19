Öldürüldüğü silahı katiline kendisi satmış - Son Dakika
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Öldürüldüğü silahı katiline kendisi satmış

19.11.2022 09:55
Öldürüldüğü silahı katiline kendisi satmış

KAHRAMANMARAŞ'ta, para meselesi yüzünden tartıştığı Harun Azkara'yı (37) tabancayla öldüren Mustafa Dörtbıyık (47) hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 'müebbet hapis' cezası istemiyle dava açıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, para meselesi yüzünden tartıştığı Harun Azkara'yı (37) tabancayla öldüren Mustafa Dörtbıyık (47) hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 'müebbet hapis' cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Dörtbıyık'ın güvenlik kameralarına da yansıyan cinayette kullandığı silahı, olaydan 1,5 ay önce, öldürdüğü Harun Azkara'dan 6 bin liraya satın aldığı ortaya çıktı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 15 Eylül'de, Murat Dörtbıyık ile iş yerinde para meselesi yüzünden husumetli olduğu Harun Azkara arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve iş yeri dışında Mustafa Dörtbıyık, tabancasıyla Harun Azkara'ya peş peşe ateş edip kaçtı. Yaralanan Azkara, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Mustafa Dörtbıyık, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'SİLAHI HARUN'DAN 6 BİN LİRAYA ALDIM'Olayla ilgili soruşturmada, Mustafa Dörtbıyık hakkında, 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Mustafa Dörtbıyık'ın ifadelerine de yer verildi. Pişman olduğunu ve Harun Azkara'nın kendisine saldırarak hakaret ettiğini öne süren Dörtbıyık, "Beladan kaçmak için dükkan dışarısına çıktım, arkadan gelip dışarıda da bana saldırdı. Ben, onun yanında da silah olduğunu düşündüğüm için silahımı çekip Harun'a ateş ettim. Zaten dışarıda da kavga ederken Harun elini beline attı. Her ne kadar Harun'un üzerinden silah çıkmadıysa da muhtemelen arkadaşları silahı saklamıştır. Emniyete teslim ettiğim silahla Harun'u vurdum. Bu silahı da Harun'dan 1,5 ay kadar önce 6 bin liraya aldım" dedi.

İddianamede, tanık beyanları ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, Mustafa Dörtbıyık'ın, Harun Azkara'nın kendisine hakaret edip silah çektiğine dair beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Kasten öldürme ile suçlanan Dörtbıyık'ın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.


Kaynak: DHA
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İsmetpaşa Mahallesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öldürüldüğü silahı katiline kendisi satmış - Son Dakika

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