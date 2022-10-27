İzmir'de tedbir kararını 4 kez ihlal eden eşi için zorlama hapis isteği karşılıksız kalmıştı! Talebi, ölümünden 4 gün sonra kabul edildi

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Hülya Şellavcı (52), eylül ayında şiddet ve hakaret nedeniyle eşi Kaffar Y. ile boşanmaya karar verdi. Edinilen bilgiye göre Kaffar Y., boşanma aşamasında olduğu Şellavcı'ya çeşitli tehdit ve hakaretlerde bulunmaya devam etti. Bunun üzerine Şellavcı, aynı zamanda damadı olan avukatı Ensar Aktürk aracılığı ile Kaffar Y. hakkında tedbir kararı aldırdı. Ancak bu karar, Kaffar Y. tarafından 4 kez ihlal edildi.

KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Şellavcı, hayatından endişe ederek tazyik hapsi talebinde de bulundu ancak bu talep, öldürüldükten sonra kabul edildi. Şellavcı, 21 Ekim saat 19.00'da Bornova ilçesi Işıkkent'te başından vurulmuş halde bulundu. Hayattan koparılan kadının tazyik hapsi talebi ise ölümünden tam 4 gün sonra mahkeme tarafından kabul edildi ve Kaffar Y. hakkında 30 gün tazyik hapsi verildi. Cinayet şüphelisi Kaffar Y.'nin aranmasına devam edilirken, olayın trajikomik olduğunu söyleyen Avukat Aktürk, artık böyle bir karara gerek olmadığını belirterek tazyik hapsi kararının kaldırılması için başvuruda bulunacaklarını kaydetti. Olay, Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabını akıllara getirdi. Kitap, işleneceğini herkesin bildiği ancak kimsenin engellemek için bir şey yapmadığı bir cinayet öyküsünü anlatıyor.

"KARAR BİRÇOK KEZ İHLAL EDİLDİ"

Aktürk, olayı şu sözlerle anlattı: "Kayınvalidem boşanma davası açtıktan sonra karşı taraf şiddet uygulama, mala zarar verme, kasten yaralama, huzur ve sükunu bozma gibi çeşitli suçlarda bulunduğu için tedbir kararı almıştık. Bu kararı 3 Ekim tarihinde İzmir 16 Aile Mahkemesi vermişti. Karşı taraf daha sonra bu kararları 4 kez ihlal etti ancak bir sonuca ulaşamadık. Bu yüzden 5. kez ihlal ettiğinde artık güvenimiz kalmadığı için bildirmedik. İlk 2 ihlalden sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, aile mahkemesine kişi hakkında tazyik hapsinin uygulanması mütalaada bulundu.

''TAZYİK HAPSİ'' KARARI

Çünkü kararlar ihlal edildiğinde tazyik hapsinin uygulanması gerekiyor. Aile mahkemelerinin, kadının beyanı ve delilleri esas alarak böyle bir yetkisi var. Fakat mahkeme tazyik hapsini uygulamak yerine 2,5 ay sonra karşı tarafı dinleyerek karar vermek istiyor ve 15 Aralık'a duruşma tarihi veriyor. Bu kararı gördüğümüzde karara itiraz ettik ve karardan dönülmesini istedik. Ayrıca 3. ihlale ilişkin de polis ve şikayet tutanağı ile delilleri dosyaya sunduk. Ancak mahkeme kararından dönmedi. Tazyik hapsi, aslında bir disiplin cezası gibidir. Maksat, kişinin yanlış yaptığını anlayarak davranışından vazgeçmesidir.

''EĞER HAPİS KARARI OLSAYDI ŞANSIMIZ OLABİLİRDİ''

Verilecek hapis cezası zaten en fazla 10 gün olacaktı ama tazyik hapsi verilmedi. Ardından 4. ihlal de gerçekleşti. En son 18 Ekim'de ifadesi alındığını öğrendik. Şahıs 'Barışmak istediğim için mesaj attım' demiş. Fakat bu ifade hiçbir şekilde dosyaya sunulmadı. Yeniden ihlal olduğu belirtilip mahkemeye tazyik hapsinin uygulanması talep edilmemiş. Eğer bu yapılsaydı hala şansımız olabilirdi" dedi.

"ÖLEN KİŞİYİ KORUYAMAZSINIZ''

Yaşanan olayın trajikomik olduğunu belirten Aktürk, "Cinayetten sonra hukuk dünyası için komik, bizim için trajikomik bir olay gerçekleşti. Savcılık, cinayetten 3 gün sonra olan 24 Ekim'de tazyik hapsinin uygulanmasını tekrar talep edip maktulün öldüğünü şifahen öğrendiklerini belirtti. Mahkeme de 25 Ekim'de karşı taraf hakkında 30 günlük tazyik hapsi hükmetti. Bu, bizi bu durumda bile güldürecek bir karar. Ölen kişiyi artık kimseden koruyamazsınız. Kimi kimden koruyacaksınız. Bu karar önceden verilmeliydi. Şu anda bu kararın hiçbir anlamı yok. Ben bu kararı öylesine baktığımda gördüm ve şoke oldum. Çevremdeki herkes de hayrete düştü. Bunun amacı ne olabilir bilmiyoruz. Kayınvalidemin öldüğünün bilinmesine rağmen 30 gün hapis veriyorlar. Artık korunacak kişi hayatta değil.

''ARTIK TAZYİK HAPSİ İSTEMİYORUZ''

Biz şu anda o kararın kaldırılması için başvuruda bulunacağız. Artık tazyik hapsi istemiyoruz. Kişi zaten olur da yakalanırsa yıllarca cezaevinde kalacak. Dolayısıyla böyle bir karara gerek yok. Bu şahıs şu anda kayıp. Bu konuda da halktan talebimiz, bu kişiyi görenlerin hemen 112'yi araması ve cezasını çekmesine yardımcı olması. Herkesten rica ediyoruz; yüzünü hafızanıza kazıyın ve gördüğünüzde haber verin ki başka kişilere zarar veremesin" dedi.

"ADLİ KONTROL TALEBİNDE BULUNMUŞTUK"

Aktürk, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hiçbir zaman bilemeyiz ama bu karar daha önce verilseydi belki böyle bir şey yaşanmayacaktı ve şahıs bir ders alacaktı. Öte yandan biz aynı zamanda adlı kontrol de talep etmiştik. Sadece tazyik hapsi değil, elektronik kelepçe de takılabilirdi. Ancak hiçbiri yapılmadı. Kayınvalidem tehdit ve hakaretler nedeniyle boşanmaya karar vermişti ve eylül ayından bu yana şahısla ayrıydı. Ardından şahıs kayınvalideme öldürme tehdidinde bulunup mesajlar atmaya başladı. Hatta beni de kayınvalidemin avukatı olduğum için tehdit ediyordu. Bize 'Ne olacak ki, 2-3 ay cezaevinde kalırım sonra çıkarım. Ondan sonra sen yapacaksın?' bile demişti" ifadelerini kullandı.