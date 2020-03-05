Öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi açtı - Son Dakika

TRABZON'da ressam Şükran Üst'ün, son 11 yılda cinayete kurban giden kadınların anısına 3 bin 150 portreden oluşan resim sergisi ilgi gördü.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Kurucusu ressam Şükran Üst, son 11 yılda cinayetlere kurban giden kadınların portrelerinden oluşan 3 bin 150 çizimi bir alışveriş merkezinde sergiledi. 'Yüzleşme' adlı sergi, 10 Mart tarihine kadar açık kalacak.