Son Dakika Haberleri: Öldürülen 3 Çocuk Annesinin Yakınları, Duruşmada Sanık Eşi Yumrukladı: 5 Gözaltı

Öldürülen 3 Çocuk Annesinin Yakınları, Duruşmada Sanık Eşi Yumrukladı: 5 Gözaltı

2 saat önce

BURSA'da, 3 çocuğunun annesi Çiğdem Alparslan'ı (34) cezaevinden çıktığı izinde 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hanifi Alparslan'ın (35) yargılandığı davada olay çıktı.

Öldürülen 3 Çocuk Annesinin Yakınları, Duruşmada Sanık Eşi Yumrukladı: 5 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da, 3 çocuğunun annesi Çiğdem Alparslan'ı (34) cezaevinden çıktığı izinde 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hanifi Alparslan'ın (35) yargılandığı davada olay çıktı. Öldürülen kadının ağabeyi ve yakınları sanığı yumrukladı. Olay, duruşma salonuna giren polisin biber gazlı müdahalesiyle sona erdirildi, biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

Gemlik'te 2013 yılında işlediği cinayet nedeniyle hükümlü olduğu Bandırma Açık Cezaevi'nden 4 Mayıs 2018'de 5 gün izin alıp çıktıktan sonra, 3 çocuk annesi, eşi Çiğdem Alparslan'ı tartışmada vücudunun 19 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Hanifi Alparslan'ın yargılanmasına devam edildi. Bursa Adliyesi'nde, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün öğle saatlerinde görülen duruşmada olay çıktı. Öldürülen Çiğdem Alparslan'ın ağabeyi, duruşma salonunda sanığı yumruklarken, kadının yakınları da Mehmet Hanifi Alparslan'a saldırdı. Adliyedeki polisler ve özel güvenlik görevlileri olaya müdahale etmek istedi ancak ekipler yetersiz kalınca takviye istendi. Adliyeye takviye ekipler sevk edilirken, yaklaşık 10 dakika süren olay, polisin biber gazlı müdahalesiyle sona erdirildi.

Polis, öldürülen kadının yakınlarından 5 kişiyi gözaltına aldı. Arbede sırasında bazı güvenlik görevlilerinin tartaklandığı öğrenildi. Duruşma salonunun kapısının da kırıldığı görüldü.

AKLİ DENGESİ ARAŞTIRILACAK

Olayın ardından devam eden duruşmada, mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen sanık Mehmet Hanefi Alparslan'ı, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevk etti. Duruşma ise Mart ayına ertelendi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:11 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Tartıştığı Eşini Önce Bıçakladı, Ardından Çekiçle Döverek Öldürdü 3 Çocuk Annesi Eşini Öldüren Cani Koca, Mahkemede Eşinin Yakınlarının Saldırısına Uğradı

Kim Milyoner Olmak İster'e, Bahçıvan - Şoför Sorusu Damga Vurdu Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:11:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öldürülen 3 Çocuk Annesinin Yakınları, Duruşmada Sanık Eşi Yumrukladı: 5 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]