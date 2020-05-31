Öldürülen 3 teröristten ikisi gri listeden - Son Dakika

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonda öldürülen 3 teröristten ikisinin gri listede yer aldığı bildirildi.



Bitlis Valiliği yaptığı açıklamada iki teröristin terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığının tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bitlis ili Merkez ilçesi Kınalı köyü Sehi ormanları bölgesinde 30 Mayıs 2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İHA tarafından 3 kişilik BTÖ grubu tespit edilmiştir. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ile Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 31 Mayıs 2020 tarihinde bölgede yakın hava desteği icra edilmiş; devamında JÖH ve PÖH timlerinin katılımıyla müşterek 'Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-30' operasyonu başlatılmıştır.



İcra edilen operasyonda; 3 BTÖ mensubu cesedi (erkek), 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 65 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet radyo, 4 adet pil, 2 adet şarjör kütüklüğü, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet dürbün, 1 adet voltmetre, 1 adet flaş bellek, 1 adet örgüt kimliği, 1 adet şemsiye, 3 adet sırt çantası, 17 sayfa doküman ve 2 adet not defteri ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 3 BTÖ mensubundan ikisinin Doktor Kendal (K) Veysel Altun (İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde Gri Kategoride - 500 bin TL) ve Şoreş Tatvan (K) Adem Çelebi (İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde Gri Kategoride - 500 Bin TL) olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü BTÖ mensubunun ise kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Etkisiz hale getirilen Doktor Kendal (K) Veysel Altun'un, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un 19 Temmuz 2019 tarihinde şehit edildiği hain terör saldırısının faili olduğu belirlenmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir." - BİTLİS