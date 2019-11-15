Öldürülen 4 aile üyesi yan yana gömüldü

İzmir'in Kiraz ilçesinde silahlı saldırıda sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.



Kiraz ilçesi Çayağazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Akkeçe (45), eşi Döndü Akkeçe (40), oğulları Kemal Akkeçe (16) ve akrabaları olan Erol Akkeçe (36), Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Cinayete ilişkin yine aynı aileden M.A. (35) isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve ilk ifadesinde, cinayeti eşini rahatsız ettikleri gerekçesiyle işlediğini söylediği öğrenilmişti. Şahıs, daha sonra ise tutuklandı.



Cenazeler toprağa verildi



Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler Kiraz ilçesine getirildi. Çayağazı Mahallesi'nde bulunan Çelebiler Camisi'nde ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından cenazeler, Çelebiler Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. - İZMİR