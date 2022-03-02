TÜFEKLE ÖLDÜRÜLEN 6 AYLIK HAMİLE RAZİYE, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Isparta'da birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen (18) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 6 aylık hamile Raziye Karabuğa (24), toprağa verildi. Olay, dün saat 03.00 sıralarında il merkezine bağlı Yazısöğüt köyü yakınında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşaması devam eden 6 aylık hamile Raziye Karabuğa, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen ile otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şehmuz Gezen, pompalı tüfekle ateş ederek Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden yaraladı. Şehmuz Gezen daha sonra Raziye Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişinde yere bırakarak uzaklaştı.

Raziye Karabuğa'yı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin acil serviste müdahale ettiği Karabuğa ile bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası Şehmuz Gezen polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karabuğa'nın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü. Şehmuz Gezen, dün emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Raziye Karabuğa'nın cenazesi, bugün Isparta Şehir Hastanesi'nden alındıktan sonra Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan annesi Elvan Aydın'ın evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Raziye Karabuğa'nın cenazesi, Hanife Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Yakınları Karabuğa'nın tabutunun üzerine eşarp koydu. Cenaze namazının ardından Karabuğa toprağa verildi.