Taliban, kendi safına çektiği korumanın açtığı ateşle Afganistan'ın en güçlü komutanlarından Emniyet Müdürü General Abdulrazık'a 20 Ekim 2018'deki seçimlere iki gün kala suikast düzenlemişti.
Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan bu konuyla ilgili yeni bir hamle geldi ve Abdulrazık'ın evinde çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Kandahar'da girdiği General Abdulrazık'ın evinin yatak odasını bile gösterdi.
Suikast ile ilgili yaşananlar bununla da kalmadı. Taliban militanları, şehir meydanına komutanı öldüren kişinin dev bir posterini astı.
Örgüt geçen hafta da Kalat şehrindeki General Abdulrazık meydanının adını Ebu Ducene olarak değiştirmiş, Taliban'a yakın sosyal medya hesapları bu haber sonrası kutlama yapmıştı.
Son Dakika › Dünya › Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı - Son Dakika Dünya