Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı

Taliban'dan kadınlara "Evde kalın" çağrısı! Gerekçeleri de istekleri kadar ilginç

Nereden nereye! Bir dönem emrinde binlerce asker vardı, şimdi kaçmak için sıra bekliyor

Taliban, kendi safına çektiği korumanın açtığı ateşle Afganistan'ın en güçlü komutanlarından Emniyet Müdürü General Abdulrazık'a 20 Ekim 2018'deki seçimlere iki gün kala suikast düzenlemişti.

YATAK ODASINI BİLE GÖSTERDİLER

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan bu konuyla ilgili yeni bir hamle geldi ve Abdulrazık'ın evinde çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Kandahar'da girdiği General Abdulrazık'ın evinin yatak odasını bile gösterdi.

SUİKASTÇININ POSTERİNİ ASTILAR

Suikast ile ilgili yaşananlar bununla da kalmadı. Taliban militanları, şehir meydanına komutanı öldüren kişinin dev bir posterini astı.

KOMUTANIN ADINI TAŞIYAN MEYDANIN İSMİNİ DE DEĞİŞTİRDİLER

Örgüt geçen hafta da Kalat şehrindeki General Abdulrazık meydanının adını Ebu Ducene olarak değiştirmiş, Taliban'a yakın sosyal medya hesapları bu haber sonrası kutlama yapmıştı.