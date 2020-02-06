Öldürülen anne-oğlun şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen anne-oğlun şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Öldürülen anne-oğlun şüphelileri adliyeye sevk edildi

7 saat önce

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümü sonrası gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öldürülen anne-oğlun şüphelileri adliyeye sevk edildi, System.String[]

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümü sonrası gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi.


Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. evde ölü bulundu. 4 yıl önce ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Suriye'nin Humus kentinden Menemen'e gelen aileden, olay esnasında evde olan 2 yaşındaki Delal Muhammed ve baba Halil Muhammed kaldı. Olayla ilgili Suriyeli ailenin komşusu olduğu öğrenilen baba ve iki oğlu Ş.E. O.E. ve H.E isimli şüpheliler gözaltına alındı, ardından Menemen İlçe Emniyetinde biten sorgularının ardından Menemen Adliyesine getirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ederken Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturmada yeni delilleri ve şüphelileri araştırmaya devam ediyor. - İZMİR

Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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