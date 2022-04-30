Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi

30.04.2022 19:19

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşanan aile faciasında baba Ömer Sevimli tarafından tabancayla vurularak öldürülen eşi Ayşe Sevimli ile oğlu Mehmet Sevimli gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşanan aile faciasında baba Ömer Sevimli tarafından tabancayla vurularak öldürülen eşi Ayşe Sevimli ile oğlu Mehmet Sevimli gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Ömer Sevimli henüz bilinmeyen bir neden eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti. Cinayetin ardından olay yerinden özel arabasıyla kaçan baba Ömer Sevimli de bugün sabah saatlerinde kendisine ait buğday tarlasının içerisinde kendisini vurmuş halde ölü olarak bulundu.

Hastane morgunda otopsileri tamamlanan anne Ayşe Sevimli ile oğlu Mehmet Sevimli'nin cenazesi Çerçioğlu Köyü Karayusuflar Mahallesi'ne getirildi. Düzenlenen cenaze töreniyle birlikte kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlu mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

(Merden İslah/İHA)

Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi
Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öldürülen anne ve oğlu yan yana toprağa verildi - Son Dakika


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