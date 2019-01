Öldürülen Araştırma Görevlisi İçin Görev Yaptığı Üniversitede Tören

ANKARA(AA) - Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel, "Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, kurallara uyan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmaz, kimse hakkında kötü konuşmazdı. Çok kıymetli bir bilim insanıydı." dedi.Hukuk fakültesi öğrencisi H.İ.H. tarafından dün silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde tören düzenlendi.Törene, 26 yaşında hayatını kaybeden Şenel'in annesi Feyzen Damar, babası Mustafa Damar, eşi Levent Şenel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu , Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, akademisyen çalışma arkadaşları ile öğrencileri katıldı. Anne ve babası, Damar'ın üzerine tülbent örtülen Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Törende konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, olayı sonuna kadar takip edeceklerini ve üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını dile getirdi. Feyzioğlu, "Üzüntümü tarif edecek söz bulamıyorum. Bir daha dilerim böyle bir trajediyi ülkemiz yaşamaz. Sadece Çankaya Üniversitesi bir evladını kaybetmedi, Türkiye Cumhuriyeti çok değerli bir bilim insanını, bir cumhuriyet kadınını kaybetti. Allah rahmet eylesin." diye konuştu."Benim eşim bir eğitim şehididir"Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel ise hayatın hiç umulmadık anlarda, tahmin edilemeyecek acılar yaşatabildiğini söyledi. Şenel, "Hayat bunu kimi zaman 30 yaşında kimi zaman 50 kimi zaman 60 yaşında yaşatıyor. Ben bu acıyı 28 yaşında yaşadım. Bu olay bana bir şey gösterdi. Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, kurallara uyan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmazdı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. İşini iyi yapmaya çalışan kıymetli bir bilim insanıydı. Çok büyük bir acımız var." ifadelerini kullandı.Şenel, bu tarz olayların, kötülüğün kötülükle yenilemeyeceğini hissettirdiğini vurgulayarak, "Biz her zaman iyi olmalıyız, her zaman iyilikle hareket etmeliyiz. Benim eşim bir eğitim şehididir. Bunun altını çizmek istiyorum. Görevini hakkıyla yapmaya çalışırken bir azılı suçlu tarafından vurularak hayatını kaybetmiştir." diye konuştu.Tüm Türkiye'nin, daha düne kadar ismini bilmediği genç bir kadın için kenetlendiğini ifade eden Şenel, birbirini tanımayan birçok kişinin iletişim halinde olduğunu belirtti ve herkese teşekkür etti.Şenel, şunları kaydetti:"Benim genç arkadaşlarımdan küçük bir istirhamım var. Arkadaşlar, bunu söylemek benim haddime düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi bu. İnsanları sevin ve hiçbir zaman kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayla da inşallah bu ülkede pek çok konuda bir duyarlılık, farkındalık oluşacaktır."Rektör Prof. Dr. Can Çoğun da bugün Çankaya Üniversitesinin en kederli günü olduğunu belirtti. Çoğun, "Yavrumuz Ceren'i kaybettik. Menfur bir saldırıda maalesef aramızdan ayrıldı. Zanlının yüce yargımız tarafından gereken cezaya çarptırılacağını biliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz." şeklinde konuştu."Çok mahcup ve üzgünüz"Törende Çankaya Üniversitesi öğrencileri adına konuşan Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Taha Gökberk Doğan, çok mahcup ve üzgün olduklarını dile getirerek, "Hocamızı gerçekten çok severdik. Ailesi bizi bağışlasın. Hocamızın bize öğrettiği gibi iyi bir hukukçu olup onun başına gelen bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi. Karşıyaka 'da toprağa verilecekÇankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Şenel, 2015-2018 yıllarında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı enstitüde doktora çalışmasına devam eden Şenel, 2015 yılından bu yana Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışıyordu.Şenel'in cenazesi, ikindi namazı sonrası Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.