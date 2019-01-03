Öldürülen Araştırma Görevlisine Veda
1 saat önce
Sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar, son yolculuğuna uğurlandı.
Sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar, son yolculuğuna uğurlandı. Çankaya Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde dün Hasan İsmail
H. adlı öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için ilk tören, görev yaptığı fakülte önünde düzenlendi. Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler ile Damar'ın yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Damar'ın ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Fakülte girişinde bulunan taziye masasına karanfiller ve Damar'ın fotoğrafları konuldu. Damar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve babası uzun süre gözyaşı döktü. Ardından cenaze Karşıyaka
Mezarlığı Camiine getirildi. İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
de katıldı. Törenin ardından Ceren Damar'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:01 Kaynak: İHA
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