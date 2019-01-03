Son Dakika Haberleri: Öldürülen Araştırma Görevlisine Veda

Öldürülen Araştırma Görevlisine Veda

1 saat önce

Sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar, son yolculuğuna uğurlandı.

Sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar, son yolculuğuna uğurlandı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün Hasan İsmail H. adlı öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için ilk tören, görev yaptığı fakülte önünde düzenlendi. Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler ile Damar'ın yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Damar'ın ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Fakülte girişinde bulunan taziye masasına karanfiller ve Damar'ın fotoğrafları konuldu. Damar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve babası uzun süre gözyaşı döktü. Ardından cenaze Karşıyaka Mezarlığı Camiine getirildi. İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Törenin ardından Ceren Damar'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

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