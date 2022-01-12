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Öldürülen avukat Dilara, anneannesine aldığı tehdit mesajlarını anlatmış - Son Dakika

Öldürülen avukat Dilara, anneannesine aldığı tehdit mesajlarını anlatmış

12.01.2022 17:59

İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın Samsun'da yaşayan akrabaları, büyük üzüntü yaşıyor. Anneanne Sevim Akyel, yılbaşında ziyarete gelen torununun, dönüş yolunda kendisini arayarak, aldığı tehdit mesajlarını anlattığını söyledi. Akyel de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" dediğini anlattı.

Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan akrabaları büyük üzüntü yaşıyor.

DÖNÜŞ YOLUNDA ANNEANNESİNE TEHDİT MESAJLARINI ANLATMIŞ

Yılbaşında memleketi Samsun'a gelerek anneannesini ve dayılarını ziyaret ettiği öğrenilen Dilara Yıldız'ın dönüş yolunda telefonla görüştüğü anneannesi Sevim Akyel'e, "Anneanne, İstanbul'a kadar seninle konuşalım" diyerek aldığı tehdit mesajlarını anlattığı ortaya çıktı. Sevim Akyel'inde telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et?" uyarılarında bulunduğu öğrenildi.

"EN BÜYÜK HAYALİYDİ"

Anneanne Sevim Akyel, torununun zor şartlarda okuduğunu belirterek, "Çok zor şartlar altında kızımızı okuttuk. Avukat olmak en büyük hayaliydi ve başardı. Olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.

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"BAŞINDA NÖBET TUTARDIK"

Dayı Savaş Akyel de "Biz o adamla nişanlanmasını hiç istemedik. Annesi de çok karşı çıktı ama çocuğumuzun başına gelecek varmış, engelleyemedik. Tehdit mesajları aldığını öldükten sonra öğrendik. Öncesinde bilsek biz onun başında nöbet tutardık. Çok üzgünüm" dedi.

"ÇOK İYİ NİYETLİYDİ"

Dilara'yı gözü gibi bakıp büyüttüklerini anlatan Savaş Akyel, "Her şeyden sakındık, her şeyden koruduk, elimizden gelen ne varsa her şeyi yaptık. Avukat olması için her şeyi yaptık sonun da avukatlığı kazandı avukat oldu. Avukat olduktan sonra, 'Dayı çevreme de yardımcı olacağım' dedi. Çok değişik bir çocuktu. Dilara sokakta aç kedi köpek görse, onlara mama verirdi. Aşırı iyi niyetli bir kızdı. Yüreğimiz yanıyor. Sonra bu eski nişanlısıyla tanışıyor, arkadaşlık yapmaya başlıyor. Bir şekilde Dilara'yı kandırıyor. Kendisini asker olarak tanıtıyor, kızın aklına giriyor. Ailesi sonra haber veriyor, biz söz nişan istiyoruz diyorlar. Nişandan sonra hal ve hareketleri değişiyor, kendisini gösteriyor. Bir süre sonra kızımız onun asker olmadığını anlıyor. 'Sen dediğin gibi değilsin, sen yalan söylüyorsun' diyor ve tartışmaya başlıyorlar" dedi.

"DİLARA O GÜN BIRAKTI ÇOCUĞU"

Dayı Suat Akyel ise, "Bu adamla 15 gün nişanlı kaldı. Hiç istememiştik, sonradan o da nişanını attı. Bu adam ilk önce kendisini subay olarak tanıttı. İzmir'de görevliyim demiş, işi gücü bırakayım da senin yanında çalışayım demiş. Dilara o gün bıraktı çocuğu. Dilara'nın peşini hiç bırakmadı, tehdit mesajları yazdı kızıma, sürekli öldürme mesajları yazdı ben mesajları okumadım. Kaybettikten sonra öğrendik" dedi.

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Dilara Yıldız, İstanbul, Samsun, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen avukat Dilara, anneannesine aldığı tehdit mesajlarını anlatmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öldürülen avukat Dilara, anneannesine aldığı tehdit mesajlarını anlatmış - Son Dakika
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