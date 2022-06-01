Öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü - Son Dakika
Üye Girişi

Öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü

01.06.2022 21:12

Öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü Azra'nın annesi mahkemede yıkıldığı anı anlattı Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katilin ağırlaştırılmış müebbet ve cinsel saldırıdan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından anne ve baba Azra'nın mezarını ziyaret...

Öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü

Azra'nın annesi mahkemede yıkıldığı anı anlattı

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katilin ağırlaştırılmış müebbet ve cinsel saldırıdan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından anne ve baba Azra'nın mezarını ziyaret etti

Baba Mustafa Haytaoğlu: "Kızım bana baba kafam nerde ellerim nerde diyor. Çünkü her çocuğun babası kahramanıdır bilirsiniz"

OSMANİYE - Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi. Karar duruşmasında Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu katille yüzleşerek kızının son sözlerini sordu bu soruya Mustafa Murat Ayhan cevap vermeyerek anneye sadece güldüğü ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında "Kasten öldürme" "hırsızlık" "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" "cinsel saldırı" suçlarından 5'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada öldürülen Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu, babası Mustafa Haytaoğlu ve taraf avukatları da hazır bulundu. Görülen dava neticesinde Mustafa Murat Ayhan, Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve cinsel saldırı suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Azra'nın ailesi memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Durmuşsofular Köyü'nde bulunan Azra'nın mezarını ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde anne Mezide Haytaoğlu duruşma salonunda kızının katili ile yüzleştiğini, katile kızının son sözlerini sorduğunu ancak o anlarda nasıl yıkıldığını anlattı. "Kızımın son sözlerini sordum katil ise güldü" diyen Mezide Haytaoğlu, "Mahkeme süreci içeride olduğum anlar çok kötü geçti benim açımdan. Duruşmada bizim bilmediğimiz belirli noktalara değindiler. Hakimden müsaade istedim caniye dedim ki yaptın yaptın da dedim benim çocuğumu en son gören sendin dedim en son sözü ne oldu dedim hiç cevap vermedi. Neden cevap vermiyorsun dedim yaptığının yanında bu cevap ne ki dedim. Sonra beni diğer tarafa götürdüler. Gülmüş bana gülmüş. Son gülen iyi güler. Yani gülmeyeceğim ama gülecek durumun mu kaldı senin. Benim yavrumu yok ettin, kendinde yok oldun yavrumda yok oldu. Her şeyin yok oldu ne oldu hanların sarayların sana mı kaldı. Demek istemiyorum ama diyeceğim. Benim çocuğumu öldürmeden önce ön tarafını kesmiş dilim dilim kesmiş. Bu bana çok koydu fenalaştım. Dün akşamdan bu yana burnum kanıyor. Gözümün önünden çocuğumun hayali hiç gitmiyor. Sürekli ciğerimde bıçak saplı içim kan ağlıyor. 50 yıl almış 100 yıl almış 500 yıl almış ben sevinemem ki çocuğum geri yanıma geldi mi yok gelmedi" dedi.

Gözyaşları içerisinde kızının mezarı üzerindeki çiçekleri koklayan baba Mustafa Haytaoğlu ise kızının kafatası ve bazı parçalarının hala eksik olduğunu belirterek, "Katil ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası aldı. Bu tüm kamuoyunun ve bizlerin yüreğini bir nebzede olsa ferahlattı. Taş üstünde taş kalmasa baş üstünde baş kalmasa benim kızım geri gelmeyecek. Herkes pikniğe gidip bayram yaparken biz kızımızın mezarına geliyoruz. Ağlıyorum ve ağladığım için utanmıyorum. Çünkü ben bir babayım. Kızımın kafası yok, elleri yok, baldırı yok. Dün mahkemede sorduk çocuğumuz geri gelmeyecek. Her mezarlığa gelişimizde bizim ayak seslerimizi duyarmış. Tamam dinen insan öldüğünde vücut bütünlüğü sağlanırmış ama bizim psikolojimizde çok önemli. Çocuğumun mezarına geldiğimde her yerim titriyor. Kızım bana baba kafam nerde ellerim nerde diyor. Çünkü her çocuğun babası kahramanıdır bilirsiniz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü
Öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü
Öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü
Öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Canavarca hisle öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu! Katil, cevap olarak sadece güldü Canavarca hisle öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu! Katil, cevap olarak sadece güldü Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet (2) Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet (2)
Kaynak: İHA

Azra Gülendam Haytaoğlu, Ağırlaştırılmış Müebbet, Saldırı, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Ailesiyle birlikte pikniğe giden 7 yaşındaki çocuk ortadan kayboldu! 4 saatlik çalışma sonucunda çocuk evinde bulundu
21:16 Sultanbeyli'de 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiasının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 21:38:06. #1.12#
SON DAKİKA: Öldürülen Azra'nın annesi kızının son sözlerini sordu, katili güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement