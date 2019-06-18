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Öldürülen belediye meclis üyesinin cenaze töreni

1 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz toprağa verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz toprağa verildi.
Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında yapılan otopsinin ardından Akdeniz' in cansız bedeni Malatya Şehir Mezarlığında yıkandı.
Kale ilçesi Erdemli Mahalle mezarlığına getirilen Akdeniz'in, cenaze namazını Kele İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu kıldırdı.
Namazının ardından göz yaşları içinde toprağa verildi.
Cenaze törenine Malatya Vali vekili ve Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Vali vekili ve Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kale Belediye Başkanı Murta Koca, AK Parti Kale ilçe Başkanı Cemal Çiçek katıldı.
Erdemli Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) ve Sait Yıldırım'a (49) kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açılmış, ağır yaralanan Akdeniz ile Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı.
Akdeniz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Öldürülen belediye meclis üyesinin cenaze töreni
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Malatya, Akdeniz, Kale, Güncel
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