ÖLDÜRÜLEN CANAN'IN AVUKATI UMARIZ ADALET YERİNİ BULACAKTIR - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Canan Çeviren'i (42) öldürdüğü gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkan Ferhat İnne (45), davanın 2'nci duruşmasında pişman olduğunu söyledi. Çeviren ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, Umarız adalet yerini bulacaktır dedi.

Evli ve bir çocuk babası Ferhat İnne, geçen yıl 11 Aralık akşamı, eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in, çalıştığı Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine geldi. Aralarında gönül ilişki olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İnne, yanında getirdiği tabancayla Çeviren'i karnından vurup öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan İnne, tutuklandı. İnne, hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına, Ferhat İnne tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Canan Çeviren'in kardeşleri, yakınları ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Ferhat İnne, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Mahkeme ise, tanıkların dinlenmesi ve Adli Bilişim İhtisas Dairesi'nin kamera kayıtlarındaki ses kaydının çözüm raporlarının beklemesi amacıyla 22 Kasım'a ertelendi.

Davanın ardından açıklamalarda bulunan Çeviren ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, Duruşmayı takip etmeye devam edeceğiz. Umarız adalet yerini bulacaktır diye konuştu.