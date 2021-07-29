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Öldürülen çevreci çiftin ormanına, 22 bin 554 fidan - Son Dakika

Öldürülen çevreci çiftin ormanına, 22 bin 554 fidan

29.07.2021 09:21
Öldürülen çevreci çiftin ormanına, 22 bin 554 fidan, System.String[]

ANTALYA'nın Finike ilçesinde kızılçam ve sedir ormanlarındaki mermer ocaklarına karşı mücadele verirken, 2017'de öldürülen Ali-Aysin Büyüknohutçu çifti için TEMA Vakfı'nın Gaziantep'te kurak alanda başlattığı 20 bin fidanlık orman kampanyasına, 3 haftada 22 bin 554 fidan bağışlandı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde kızılçam ve sedir ormanlarındaki mermer ocaklarına karşı mücadele verirken, 2017'de öldürülen Ali- Aysin Büyüknohutçu çifti için TEMA Vakfı'nın Gaziantep'te kurak alanda başlattığı 20 bin fidanlık orman kampanyasına, 3 haftada 22 bin 554 fidan bağışlandı. Çiftin kızı Emine Büyüknohutçu, kampanyanın 9 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı.

Finike ilçesindeki dağ evinde yaşayan Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu (61) çifti, sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlarda faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadelede, 2017 yılı Nisan ayında mahkeme kararıyla bir mermer ocağını kapattırdı. Bu karardan yaklaşık 1 ay sonra çift, 9 Mayıs 2017 tarihinde evlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi Ali Yamuç, olaydan 1 gün sonra tutuklandı.

KATİLİN EŞİ SERBEST Elmalı Cezaevi'nde bir süre yattıktan sonra Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Ali Yamuç'un, 20 Eylül 2017 tarihinde intihar ettiği açıklandı. Yamuç'un ölümü hem aile hem de olayı yakından takip eden çevreciler tarafından şüpheli bulundu. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sürecinde, olaydan 1 hafta sonra tutuklanan Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.'AZMETTİRİCİ' İDDİASIAli Yamuç'un, savcılık ve mahkeme ifadeleri ile Elmalı Cezaevi'ndeyken ziyarete gelen eşine verdiği mektuplardaki cinayet için 50- 100 bin TL'nin vadedildiğini belirttiği ve bir mermer ocağının sahibini suçladığı iddiaları gündeme geldi. Hem çiftin kızları ve yakınları hem de doğaseverler, cinayetin ardında azmettirici olduğu iddiasıyla bu yönde hukuki mücadeleye devam ediyor. 20 BİN FİDAN HEDEFİ ÜÇ HAFTADA AŞILDIHukuki mücadeleyi sürdüren Emine Büyüknohutçu, TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep'in Kızılin bölgesindeki kurak alanda, anne-babasının adını taşıyacak orman oluşturulması için başlatılan kampanyaya, 3 haftada 22 bin 554 fidan bağışı yapıldığını söyledi. Büyüknohutçu, kampanyanın 9 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı.BAĞIŞLAR DEVAM EDİYORTEMA'nın belirlediği hedefin 20 bin olduğunu açıklayan Büyüknohutçu, "20 bin fidan bağışına ulaşıldığında dikime başlanacağı belirtildi. Üç gün önceki verilere göre 22 bin 554'e ulaşıldı. Her bir fidan için 10 TL bağış alınıyor ve kampanyamız 9 Ağustos'a kadar devam ediyor. Ne kadar çok fidan, o kadar büyük bir orman" dedi.

Kampanyada en çok 'Neden Gaziantep?' sorusunun geldiğini de belirten Büyüknohutçu, "Aslında bizim talebimiz Finike bölgesi oldu fakat TEMA'nın yaptığı araştırmalar neticesinde Türkiye'de en acil ağaçlandırılması gereken yerin Gaziantep- Kızılin bölgesi olduğu belirtildi. O yüzden oraya yapıyoruz" diye konuştu.


Öldürülen çevreci çiftin ormanına, 22 bin 554 fidan
Öldürülen çevreci çiftin ormanına, 22 bin 554 fidan

Aysin Büyüknohutçu, Gaziantep, Mahkeme, Finike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öldürülen çevreci çiftin ormanına, 22 bin 554 fidan - Son Dakika


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