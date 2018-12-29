Son Dakika Haberleri: Öldürülen Çift Toprağa Verildi

Öldürülen Çift Toprağa Verildi

43 dakika önce

İzmir'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş tarafından vurularak öldürülen Nesrin ve eşi Taner Cengiz'in cenazeleri defnedildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş tarafından vurularak öldürülen Nesrin ve eşi Taner Cengiz'in cenazeleri defnedildi.

Çiftin cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra ilçedeki Hatuniye Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından cenazeler, Bergama Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Bergama'da dün, evinin alt katında yaşayan kardeşi ve eniştesiyle tartışan emekli uzman çavuş A.R.A, beylik tabancasıyla çifti öldürmüş, olayın ardından polise teslim olan zanlı bugün tutuklanmıştı.

Polis merkezine götürülen çiftin 6 yaşındaki çocukları ise amcasına teslim edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:58 Kaynak: AA

Bergama, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü İzmir'in Statları Yükseliyor

Fetö'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyerek 760 Bin Lirasını Aldılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:41:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öldürülen Çift Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]