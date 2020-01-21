Öldürülen DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin eşi Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin eşi Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

Öldürülen DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin eşi Kocaeli'de yakalandı

6 saat önce

DEAŞ'ın 'dış istihbarat sorumlusu' ve üst düzey yöneticisi olan ve 2017 yılında öldürülen 'Ebu Hamza' kod adlı Mustafa Güneş'in eşinin de arasında olduğu 4 kadın Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öldürülen DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin eşi Kocaeli'de yakalandı, System.String[]

DEAŞ'ın 'dış istihbarat sorumlusu' ve üst düzey yöneticisi olan ve 2017 yılında öldürülen 'Ebu Hamza' kod adlı Mustafa Güneş'in eşinin de arasında olduğu 4 kadın Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ'ın faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ için Suriye'de faaliyet gösteren 4 Türk vatandaşı kadının kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi. Elde edilen istihbarat sonrası harekete geçen ekipler tarafından Hatay'da düzenlenen operasyonda H.G., B.G., H.G., B.G. isimli 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı.


DEAŞ yöneticisinin eşi çıktı


Şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada yapılan işlemlerinde kadınlardan H.G.'nin DEAŞ'ın 'dış istihbarat sorumlusu' ve üst düzey yöneticisi olan ve 2017 yılında öldürülen 'Ebu Hamza' kod adlı Mustafa Güneş'in eşi olduğu belirlendi. DEAŞ şüphelisi 4 kadının yapılan işlemlerinde 2014-2020 yılları arasında Suriye'nin Deyrizor bölgesinde DEAŞ için faaliyet yürütüp savaştıkları tespit edildi. Şüpheliler Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Mustafa Güneş, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı
Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu Cinnet getiren koca karısını öldürdü Çankırı'daki şüpheli ölüm

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öldürülen DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin eşi Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]