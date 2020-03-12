Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin akrabalarına hapis cezası - Son Dakika
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Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin akrabalarına hapis cezası

7 saat önce

KIRŞEHİR'de, öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu iddia edilen tutuklu Irak uyruklu 4 sanık, 'terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin akrabalarına hapis cezası, System.String[]

KIRŞEHİR'de, öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu iddia edilen tutuklu Irak uyruklu 4 sanık, 'terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçen yıl Kasım ayında Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerinde silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda öldürülen örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu belirtilen 11 kişi Kırşehir'de, 5 kişi Samsun'da, 3 kişi Ordu'da ve 6 kişi de Şanlıurfa'da olmak üzere toplam 25 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 21'i ise ülkelerine gönderildi.Şüpheliler hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklar Arshad Fareed Ahmed Ahmed, Isra Zaben Jarallah Albo Badri, Saed Agmed Ali salonda hazır bulundu. Aişe Mustafa Abed Ebu Abbad ise duruşmaya Kayseri Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan 4 sanık, örgüt üyesi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, 4 sanığa 'terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.


Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:21 Kaynak: DHA
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