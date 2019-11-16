Son Dakika Haberleri: Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

KIRŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu belirtilen 25 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı, System.String[]

KIRŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu belirtilen 25 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerinde silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Bu kapsamda geçen günlerde öldürülen örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu belirtilen 11 kişi Kırşehir'de, 5 kişi Samsun'da, 3 kişi Ordu'da ve 6 kişi de Şanlıurfa'da olmak üzere toplam 25 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 19'u ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliği'ne teslim edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:02 Kaynak: DHA
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