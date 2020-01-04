Öldürülen Devrim Muhafızları komutanı Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani kim? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Öldürülen Devrim Muhafızları komutanı Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani kim? - Son Dakika Dünya

Öldürülen Devrim Muhafızları komutanı Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani kim?

6 saat önce

ABD operasyonuyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin yerine İsmail Kaani getirildi. Kaani, 'biz onunla savaş meydanında arkadaş olduk' dediği Süleymani’nin 'eski dostu' olarak biliniyor. Peki Süleymani’nin 'intikamını alacağı' dile getirilen Kaani kim?

Öldürülen Devrim Muhafızları komutanı Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani kim?, System.String[]

Amerika Birleşik Devleti'nin (ABD) operasyonuyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin yerine İsmail Kaani getirildi.


İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in emriyle bu göreve atanan Kaani, 'biz onunla savaş meydanında arkadaş olduk' dediği Süleymani'nin 'eski dostu' olarak biliniyor.

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Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:43 
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