Öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı
48 dakika önce
SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:48 Kaynak: DHA
SARIYER'deki Baltalimanı
Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı.
Edinilen bilgiye göre Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter (29) ile asistan doktor Kaan Erol (26) arasında "az çalışma" tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kaan Erol'u defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Hastanesi'ne götürüldü. 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu belirtilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.Öte yandan öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- İstanbul
Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit er için duygulandıran başsağlığı mesajı: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı Güngören'de kız kardeşini öldürüp, intihar etmiş gibi gösteren kardeşe müebbet hapis cezası Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi