Öldürülen Ecem'in Annesi İntihar Mektubunda Kızını Affetmedi

Öldürülen Ecem'in annesi intihar mektubunda kızını affetmediKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanda gömülü halde cesedi bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı cinayetiyle ilgili görülen davada, annesine ait olduğu iddia edilen mektupta kızını affetmeyeceğini yazdığı ortaya çıktı.

Öldürülen Ecem'in annesi intihar mektubunda kızını affetmedi



KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanda gömülü halde cesedi bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı cinayetiyle ilgili görülen davada, annesine ait olduğu iddia edilen mektupta kızını affetmeyeceğini yazdığı ortaya çıktı. Avukatları ise mektubun baskı altında yazıldığını iddia ederek incelenmesini talep etti. Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı adlı genç kız, kaybolduktan bir süre sonra ormanlık alanda cesedi gömülü halde bulundu. Ecem Balcının kaybolması sonrasında annesi Esra Ercömert'in de intihar etmesinden şüphelenen polis ekipleri Ecem'in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra Ecem'i öldürüp gömüldüğü yeri tarif eden Süleyman K. ise tutuklandı. Cinayetin ardından Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmanın anne Balcı'nın intihardan önce kızına yazdığı mektup ortaya çıktı. Mahkemede okunan mektupta anne Esra Ercömert'in kızı Ecem'i affetmeyeceğini yazdığı ortaya çıktı. İntihar eden annenin kızına yazdığı son mektup şüphe uyandırdı

Kocaeli Adliyesinde görülen duruşmaya Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Süleyman K., SEGBİS aracılığıyla katılırken, daha önceden karakol ifadeleri alınan ve tutuksuz olarak yargılanan Y.K.,N.K., K.A. ve İ.D., Ecem'in babası Gökhan Balcı ve ailesi salonda hazır bulundu. Davada ilk olarak mahkeme heyetinin talebi üzerine Ecem Balcı'nın annesi Esra Ercömert'in intihar etmeden önce bıraktığı anlaşılan mektup okundu. Mektupta anne Ercömert'in kızı Ecem Balcı'yla ilgili, "Ecem yıllarca bana acı çektirdin, seni hiç affetmeyeceğim. Evladım olsan dahi" ifadeleri dikkat çekti. Balcı'nın avukatları mektubun baskı altında yazıldığını iddia etti

Duruşmaya katılan Ecem'in babası Gökhan Balcı'nın avukatı, anne Ercömert'in intihar mektubunu yazdığı sırada sanık Süleyman K.'nın baskısı altında olduğunu iddia ederek konunun incelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise talebi reddetti. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Süleyman K. baskı iddialarını kabul etmedi. Sanık Süleyman K.'nın avukatı ise Ecem Balcı'nın günlüğünden alınan bir kağıttan yazdığı bir metni okudu. Günlüğünde teyzesinin eşi tarafından cinsel istismara uğradığını yazan Ecem'in kuzeni olduğu belirtilen A.A.'nın tanıklık yapması için mahkemeye çağrılmasını istedi.



"Ne yaparlarsa yapsınlar aklayamayacaklar kendilerini"

Mahkeme heyeti ise savunmaların ardından sanık Süleyman K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi ve resmi evrakların tamamlanması gerekçesiyle mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. Duruşma sonunda adliyenin önüne basın açıklaması yapan Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı, "Nereye kadar uzatacağını bende bilmiyorum. O mektubun ne olduğunu zaten televizyon programında da beyan etmiştik. Ruh halinin sarsıntılı olduğu zaten belliydi. Ecem'i suçluyordu Ne yaparlarsa yapsınlar aklayamayacaklar kendilerini" dedi.



"Davayı uzatmaya yönelik beyanlarına devam ettiler"

Ecem Balcı'nın avukatı Aslıhan Şen ise, "Soruşturma aşamasında polisler tarafından baskı gördüğünü söyledi sanık. Ancak vekil olarak bir soru sormak geldi aklımıza. Eğer böyleyse Ecem'in dağların tepelerin arasındaki yerini nasıl biliyordu. Davayı uzatmaya yönelik beyanlarına devam ettiler, takipçisiyiz" diye konuştu.

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