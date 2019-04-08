Öldürülen Eda Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Öldürülen Eda öğretmen son yolculuğuna uğurlandıELAZIĞ - Mersin'de 6 yaşındaki kızı odasında uyurken, bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Eda öğretmen, memleketi Elazığ'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öldürülen Eda öğretmen son yolculuğuna uğurlandı



ELAZIĞ - Mersin'de 6 yaşındaki kızı odasında uyurken, bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Eda öğretmen, memleketi Elazığ'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay dün Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın 12. katındaki dairede meydana gelmişti. Özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan eşinden 1 yıl önce ayrılan ve 6 yaşındaki çocuğu ile yaşayan Eda Kaymaklı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğu odasında uyurken işlenen cinayet ile ilgili ise Eda öğretmenin, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen U.T., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan U.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Cenaze memleketinde uğurlandı

Mersin'den Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen Eda öğretmenin cenazesi, otopsisi işleminin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınarak Elazığ'a getirildi. Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Kopuzlu köyüne götürülen Eda öğretmen için ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Köy sakinleri ve ailesinin katıldığı cenaze namazının ardından omuzlara alınan öğretmenin cenazesi, Kopuzlu köyünde aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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