Son Dakika Haberleri: Öldürülen eymen, apartman görevlisine 'annem kaldırıp yere fırlattı' demiş (3)
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Öldürülen eymen, apartman görevlisine 'annem kaldırıp yere fırlattı' demiş (3)

8 saat önce

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Buca ilçesinde, oğlu Eymen Sadık D.'nin dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mine D.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Öldürülen eymen, apartman görevlisine 'annem kaldırıp yere fırlattı' demiş (3), System.String[]

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Buca ilçesinde, oğlu Eymen Sadık D.'nin dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mine D.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Olayın 18 Ağustos'ta, Serkan E. ile beraber otomobille Çeşme'den İzmir'e döndükleri sırada, tesiste meydana geldiğini kaydeden anne Mine D.'nin şunları söylediği öğrenildi:
"Ben tuvalet ihtiyacı için otomobilden ayrıldım. Otomobilin uzağındayken, bağrışma sesleri duydum. Döndüğümde oğlum, hareketsiz yatıyordu. Onun öylece hareket etmeden yattığını görünce öldüğünü anladım. Serkan E.'ye, 'Nasıl oldu?' diye sordum. O da 'Ağlıyordu, susması için elimle ağzını kapattım. Bu hale geldi' dedi. Ben, Serkan E. beni tehdit ettiği için polise başvuramadım. Cesedi 2 gün boyunca otomobilde saklayıp, gömecek yer aradık. Sonunda da o çukura gömdük."
Davut CAN/İZMİR,


Serkan, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:57 Kaynak: DHA
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