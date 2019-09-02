Öldürülen eymen, apartman görevlisine 'annem kaldırıp yere fırlattı' demiş (4)
4 saat önce
ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Daruk'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Daruk'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin tutuklandı. Ayrıca, olay kapsamında gözlatına alınıp, adliyeye sevk edilen Erkan E. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.
Davut CAN/ İZMİR, -
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