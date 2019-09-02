Son Dakika Haberleri: Öldürülen eymen, apartman görevlisine 'annem kaldırıp yere fırlattı' demiş (4)
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Öldürülen eymen, apartman görevlisine 'annem kaldırıp yere fırlattı' demiş (4)

4 saat önce

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Daruk'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin tutuklandı.

Öldürülen eymen, apartman görevlisine 'annem kaldırıp yere fırlattı' demiş (4), System.String[]

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Daruk'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin tutuklandı. Ayrıca, olay kapsamında gözlatına alınıp, adliyeye sevk edilen Erkan E. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

Davut CAN/ İZMİR, -


Buca, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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