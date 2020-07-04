Öldürülen genç kadının sanığına ağırlaştırılmış müebbet talep edildi - Son Dakika

BURSA'da, 11 yıl önce ormanlık alanda 16 yerinden bıçaklandıktan sonra yakılmış cesedi bulunan Ayşegül Kapusuzoğlu'nun (29) katil zanlısı Bülent Çiftçioğlu'nun (49) yargılanmasına devam edildi. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS'le katılan Çiftçioğlu, suçlamayı reddederek, "Beraatimi istiyorum" dedi. Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Olay, Nilüfer ilçesindeki Çalı Barajı yakınlarında 2009 yılının Mart ayında meydana geldi. Ormanlık alanda yakılmış kadın cesedi olduğunu fark eden belediye işçileri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, kimliği tespit edilemeyen kadının 16 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü ve daha sonra yakıldığını belirledi. Geçen yıl polis ekipleri, dosyayı devralarak yeniden incelemeye başladı. Adli Tıp Kurumu raporlarını inceleyen dedektifler, cesedin üzerinde yaptıkları incelemede 2 erkek ve 1 kadına ait 3 ayrı DNA'ya rastladı. Alınan örnekleri polis kriminal laboratuvarına gönderen ekipler, yapılan eşleştirmede örneklerden birinin Bülent Çiftçioğlu'na ait olduğunu belirledi. Bülent Çiftçioğlu'nun, cinayetin işlendiği dönemden önce Ayşegül Kapusuzoğlu adına kayıtlı telefon numarası ile sık sık görüştüğü tespit edildi. Aileden ve cesetten alınan örnekleri eşleştiren ekipler, cesedin Ayşegül Kapusuzoğlu'na ait olduğunu tespit etti. Yakılan kişinin kimliğini tespit eden dedektifler, Çiftçioğlu'nun peşine düştü.

Polis ekipleri, Bülent Çiftçioğlu'nun daha önce 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini ve cezasını tamamlamasının ardından dışarı çıktığını, ayrıca 'tehdit' ve 'uyuşturucu' suçlarından kaydı olduğunu öğrenirken, 2012 yılında Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde arkadaşı Hasan Kıyar'ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve bu suçtan da cezaevinde olduğunu belirledi.

'BERAATİMİ İSTİYORUM'

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanık hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Bülent Çiftçioğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve Bandırma Cezaevi 'nde tutuklu bulunan Çiftçioğlu SEGBİS'le katıldı. Çiftçioğlu, "1990 yılında, işlemediğim suçtan cezaevine girdim. Orada Hasan Kıyar ile tanıştım. Hasan Ağabey ile çok iyi arkadaşlığımız vardı. Hasan Ağabeyin Ayşegül Kapusuzoğlu ile aşk ilişkisi vardı. Bir süre sonra araları bozulunca Kapusuzoğlu, Bursa'ya gitti. 2009 yılında beni aradı. Benden yardım istedi. Kapusuzoğlu, Bursa'ya benimle birlikte Hasan Ağabeyin geleceğini biliyordu. Arabam gece onlarda kaldı. Ardından sabah İzmir yolunda buluşup memlekete dönerken Ayşegül, yanımızda değildi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Cinayetten haberim yoktur. Cinayeti Hasan Ağabey işlemiş olabilir" savunmasını tekrarlayarak, beraatini talep etti.

Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Bülent Çiftçioğlu'nun 'canavar hisle veya eziyet çektirerek öldürme, silahlı yağma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık avukatı söz alarak, savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına savunma için süre vererek, duruşmayı Eylül ayına erteledi.