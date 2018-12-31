Son Dakika Haberleri: Öldürülen Genç Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Öldürülen Genç Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

36 dakika önce

Öldürülen genç taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİSTANBUL - Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Öldürülen genç taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Süper Amatör kümede dün oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçının öncesinde stat çevresinde taraftarlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Küçükköy taraftarı olan Muhammed Yücel bıçaklandı. Ağır yaralanan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından Yücel'in cenazesi polis ekiplerinin eşliğinde defnedilmek üzere Küçükköy'e götürülürken aile yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

Küçükköy, Adli Tıp Kurumu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kula'da Feci Ölüm... Emekli Öğretmen Mehmet Berber Aracında Yanmış Şekilde Bulundu Ömerli'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 16 Yaralı

Cemal Kaşıkçı'nın Parçalanan Cesedinin Bavullarla Taşındığı Görüntüler Ortaya Çıktı Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 3 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 10:58:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öldürülen Genç Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]