Öldürülen Genç Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı
36 dakika önce
Öldürülen genç taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİSTANBUL - Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Öldürülen genç taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı
İSTANBUL - Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Süper Amatör kümede dün oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçının öncesinde stat çevresinde taraftarlar arasında kavga
çıktı. Çıkan kavgada Küçükköy taraftarı olan Muhammed Yücel bıçaklandı. Ağır yaralanan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından Yücel'in cenazesi polis ekiplerinin eşliğinde defnedilmek üzere Küçükköy'e götürülürken aile yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:22 Kaynak: İHA
Kula'da Feci Ölüm... Emekli Öğretmen Mehmet Berber Aracında Yanmış Şekilde Bulundu
Ömerli'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 16 Yaralı
Cemal Kaşıkçı'nın Parçalanan Cesedinin Bavullarla Taşındığı Görüntüler Ortaya Çıktı
Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 3 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp